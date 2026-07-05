700 efectivos
Un bombero y un vecino, heridos en estado muy grave por el incendio de la Catalunya del Nord que ya ha arrasado 1.650 hectáreas
El fuego se ha intensificado por la 'tramuntana' y los efectivos quieren evitar que entre en el macizo de los Aspres
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Un bombero y un vecino se encuentran en estado muy grave por el incendio que desde el sábado por la tarde afecta a la Catalunya del Nord y que ya ha quemado 1.650 hectáreas. Según ha informado el Departamento de los Pirineos Orientales, las llamas se iniciaron en el municipio de Trevillac a las 19:31 horas y en las últimas horas se han intensificado a causa de la 'tramuntana'.
Los medios se concentran en Ille-sur-Têt, Rodès y Bouleternère para evitar que las llamas se propaguen hacia el macizo de los Aspres. La prioridad es contener los flancos derecho e izquierdo. Para ello, se ha reforzado el número de efectivos, que ya asciende a 700, con el apoyo de 200 vehículos y nueve medios aéreos. Las carreteras RD66, entre Vinçà e Ille-sur-Têt, la RD2, la RD13 y la RD17 permanecen cortadas.
El fuego se originó el sábado por la tarde en el macizo forestal entre Trevillac y Tarerac, y en las últimas horas ha avanzado rápidamente en dirección este hacia Montalbà del Castell e Illa. Se han producido varios cortes del suministro eléctrico en las poblaciones de Trevillac, Tarerac y Montalbà, que también afectan al servicio de agua potable.
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