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700 efectivos

Un bombero y un vecino, heridos en estado muy grave por el incendio de la Catalunya del Nord que ya ha arrasado 1.650 hectáreas

El fuego se ha intensificado por la 'tramuntana' y los efectivos quieren evitar que entre en el macizo de los Aspres

El Tour, pendiente de la evolución de un incendio en el sur de Francia que podría alterar la etapa que sale de Granollers

Bomberos franceses lanzan agua para extinguir un incendio forestal cerca de Trevillach, en el sur de Francia, el 5 de julio de 2026.

Bomberos franceses lanzan agua para extinguir un incendio forestal cerca de Trevillach, en el sur de Francia, el 5 de julio de 2026. / Matthieu RONDEL / AFP

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Un bombero y un vecino se encuentran en estado muy grave por el incendio que desde el sábado por la tarde afecta a la Catalunya del Nord y que ya ha quemado 1.650 hectáreas. Según ha informado el Departamento de los Pirineos Orientales, las llamas se iniciaron en el municipio de Trevillac a las 19:31 horas y en las últimas horas se han intensificado a causa de la 'tramuntana'.

Los medios se concentran en Ille-sur-Têt, Rodès y Bouleternère para evitar que las llamas se propaguen hacia el macizo de los Aspres. La prioridad es contener los flancos derecho e izquierdo. Para ello, se ha reforzado el número de efectivos, que ya asciende a 700, con el apoyo de 200 vehículos y nueve medios aéreos. Las carreteras RD66, entre Vinçà e Ille-sur-Têt, la RD2, la RD13 y la RD17 permanecen cortadas.

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El fuego se originó el sábado por la tarde en el macizo forestal entre Trevillac y Tarerac, y en las últimas horas ha avanzado rápidamente en dirección este hacia Montalbà del Castell e Illa. Se han producido varios cortes del suministro eléctrico en las poblaciones de Trevillac, Tarerac y Montalbà, que también afectan al servicio de agua potable.

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