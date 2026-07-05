Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Tour 2026 en directoTráfico Barcelona TourCalor incendiosIncendio la BisbalHavaneres Calella de PalafrugellMossosShakiraUcrania
instagramlinkedin

Incendio en el Empordà

Un bombero jubilado expresa su indignación por el incendio: "No sabíamos qué día llegaría, pero sabíamos que algún día ardería todo"

Josep M. critica la ausencia de medidas de seguridad y la acumulación de combustible forestal en el macizo de Les Gavarres

DIRECTO | Última hora del fuego en la Bisbal

Una persona le hace una foto al humo del incendio, en La Bisbal d'Empordà.

Una persona le hace una foto al humo del incendio, en La Bisbal d'Empordà. / Glòria Sánchez / Europa Press

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

O.P.

La Bisbal d'Empordà
Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

Un bombero jubilado expresa su indignación porque alguien pudiera estar trabajando con una radial junto a una zona boscosa con un elevado riesgo de incendio.

Josep M. es un bombero jubilado que conoce muy bien el macizo de Les Gavarres, por donde suele hacer largas caminatas. Aunque es vecino de Granollers, acostumbra a pasar cerca de la mitad del año en el Baix Empordà.

"Este incendio no ha sido una sorpresa. No sabíamos qué día llegaría, pero sabíamos que algún día ardería todo", explica.

Según su opinión, a pesar de los esfuerzos puntuales de algunos particulares o del Consorcio de Les Gavarres, el macizo "era un polvorín, con una gran masa forestal y mucho sotobosque".

"Todavía quedaban muchos árboles caídos por la nevada del año 2010, que han servido de combustible para este incendio", añade.

Noticias relacionadas

También afirma que la zona de Sant Pol, donde comenzó el fuego, está "especialmente poco cuidada" y expresa su indignación porque "alguien pudiera estar trabajando con una radial al lado del bosque sin que nadie estuviera allí con un extintor... no lo puedo entender".

Fuente: Diari de Girona

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Alejandro Sáez, experto de la Organización Meteorológica Mundial: 'En 20 años, quizá recordaremos este verano como uno de los más fríos
  2. Los médicos inspectores de la Seguridad Social denuncian retrasos de 720 días en las bajas: 'La gestión está siendo nefasta
  3. El incendio de Les Gavarres sigue quemando sin control y alcanza ya las 2.300 hectáreas afectadas
  4. Los Mossos detienen a uno de los sospechosos del crimen del parque de la Pegaso y buscan al resto
  5. Los Mossos investigan a un hombre que tenía cien colmenas de abejas robadas
  6. La Primitiva hoy: resultados y comprobar números premiados en el sorteo del sábado, 4 de julio de 2026, en directo
  7. El psiquiatra que atendió a los Andic no estaba de acuerdo en centrar la terapia en la herencia en vida
  8. Catalunya eleva la alerta roja por riesgo muy alto de incendio en 133 municipios

Un bombero jubilado expresa su indignación por el incendio: "No sabíamos qué día llegaría, pero sabíamos que algún día ardería todo"

Un bombero jubilado expresa su indignación por el incendio: "No sabíamos qué día llegaría, pero sabíamos que algún día ardería todo"

Los bomberos temen un "día complicado" en el incendio de La Bisbal, ya estabilizado

Los bomberos temen un "día complicado" en el incendio de La Bisbal, ya estabilizado

DIRECTO | Los bomberos levantan el confinamiento de los vecinos de todo el perímetro afectado por el incendio de las Gavarres

DIRECTO | Los bomberos levantan el confinamiento de los vecinos de todo el perímetro afectado por el incendio de las Gavarres

Descubren que la dobutamina, un fármaco de uso común para el corazón, suprime el crecimiento de las células cancerosas

Descubren que la dobutamina, un fármaco de uso común para el corazón, suprime el crecimiento de las células cancerosas

Cada higo que comemos tiene una avispa dentro: esta es la historia

Cada higo que comemos tiene una avispa dentro: esta es la historia

La cueva de Altamira deja de ser un monumento: más valor patrimonial

Laura Zurita (dietista): "Hasta el 30% del deseo sexual se puede mejorar con la nutrición; en el caso del colesterol, sin embargo, solo se mejora un 10%"

Laura Zurita (dietista): "Hasta el 30% del deseo sexual se puede mejorar con la nutrición; en el caso del colesterol, sin embargo, solo se mejora un 10%"

Los Bombers estabilizan el fuego de las Gavarres, pero tardarán días en extinguirlo

Los Bombers estabilizan el fuego de las Gavarres, pero tardarán días en extinguirlo