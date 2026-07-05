Incendio en el Empordà
Un bombero jubilado expresa su indignación por el incendio: "No sabíamos qué día llegaría, pero sabíamos que algún día ardería todo"
Josep M. critica la ausencia de medidas de seguridad y la acumulación de combustible forestal en el macizo de Les Gavarres
DIRECTO | Última hora del fuego en la Bisbal
O.P.
Un bombero jubilado expresa su indignación porque alguien pudiera estar trabajando con una radial junto a una zona boscosa con un elevado riesgo de incendio.
Josep M. es un bombero jubilado que conoce muy bien el macizo de Les Gavarres, por donde suele hacer largas caminatas. Aunque es vecino de Granollers, acostumbra a pasar cerca de la mitad del año en el Baix Empordà.
"Este incendio no ha sido una sorpresa. No sabíamos qué día llegaría, pero sabíamos que algún día ardería todo", explica.
Según su opinión, a pesar de los esfuerzos puntuales de algunos particulares o del Consorcio de Les Gavarres, el macizo "era un polvorín, con una gran masa forestal y mucho sotobosque".
"Todavía quedaban muchos árboles caídos por la nevada del año 2010, que han servido de combustible para este incendio", añade.
También afirma que la zona de Sant Pol, donde comenzó el fuego, está "especialmente poco cuidada" y expresa su indignación porque "alguien pudiera estar trabajando con una radial al lado del bosque sin que nadie estuviera allí con un extintor... no lo puedo entender".
Fuente: Diari de Girona
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