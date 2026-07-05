Talavera de la Reina
Aparece vandalizado por segunda vez en un mes un mural LGTBI en Toledo
La bandera arcoíris apareció pintada con inscripciones de "maricones fuera", "arriba Franco", "come pollas" o "Falange"
EFE
El mural con la bandera LGTBI de Talavera de la Reina (Toledo) ha aparecido este domingo vandalizado de nuevo, por segunda vez en menos de un mes y después de ser repintado por la Asociación LGTBora.
El PSOE de Talavera de la Reina ha denunciado un "nuevo ataque vandálico" contra un símbolo de "diversidad y respeto" en un comunicado en el que adjuntan el estado en el que ha aparecido el mural, con pintadas de "maricones fuera", "arriba Franco", "come pollas" o "Falange".
El mural, que lleva el nombre de 'Talavera es de todes', ha tenido que ser repintado en siete ocasiones en tres años por pintadas similares, la última hace apenas un mes, después de que la Asociación LGTBora anunciara la programación para celebrar el Orgullo LGTBI.
El PSOE del municipio toledano achaca esta situación al Gobierno local, formado por PP y Vox, "que no se toma en serio la defensa de los derechos ni de la igualdad" y manda "un mensaje de tibieza institucional que termina alimentando este tipo de comportamientos completamente intolerables".
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