El alcalde de Cruïlles critica el confinamiento de todo el municipio cuando solo un núcleo estaba afectado por el incendio

El alcalde de Cruïlles, Monells i Sant Sadurní de l'Heura (Baix Empordà), Dani Encinas, ha criticado que se decretara el confinamiento de los tres núcleos del municipio cuando solo uno de ellos estaba directamente afectado por el incendio.

Encinas considera que "no tenía sentido" mantener confinados el viernes a los vecinos de Sant Sadurní y Monells en un municipio que cuenta con más de 100 kilómetros cuadrados de superficie. "Esto provocó una alarma social, porque la gente pensaba que el incendio estaba llegando a sus casas, cuando en realidad se encontraba en el otro extremo del municipio, casi junto a Girona o Celrà", ha señalado.

El alcalde ha explicado que muchos vecinos "ni siquiera percibían el humo" y considera que las autoridades deberían haber explicado "de forma clara y con planos" cuál era la zona realmente afectada, en lugar de ordenar el confinamiento de toda la población.

En este sentido, cree que habría bastado con advertir de la situación y pedir a los vecinos de Monells y Sant Sadurní de l'Heura que extremaran las precauciones y respetaran las medidas de seguridad, sin necesidad de permanecer confinados.

Críticas al "turismo de incendios"

Encinas también ha cargado contra algunas personas que han practicado "turismo de incendios", acercándose a la zona afectada tanto mientras el fuego seguía activo como después de que quedara estabilizado.

"Si el incendio hubiera vuelto a descontrolarse y hubiera sorprendido a alguien en una zona peligrosa, podríamos haber vivido una desgracia", ha advertido.

El alcalde ha explicado además que varios negocios, especialmente del sector de la restauración y del turismo rural, no tenían claro si podían abrir sus puertas o recibir clientes durante el confinamiento. Aun así, ha agradecido "la responsabilidad" de los empresarios, que actuaron siguiendo las indicaciones recibidas.

Reclama más recursos y una gestión desde el territorio

Dani Encinas considera que faltan recursos humanos y materiales para gestionar adecuadamente el macizo de Les Gavarres y reclama que esta tarea se lleve a cabo desde el propio territorio, al considerar que quienes viven allí son quienes mejor conocen la zona.

"No es una reivindicación de las últimas 48 horas ni consecuencia de este incendio; es una petición que llevamos haciendo desde hace muchos años", ha subrayado.

Pide que se cierre el macizo de Les Gavarres

El alcalde también ha criticado al Govern por no atender la petición de cerrar el macizo de Les Gavarres desde el mismo viernes, tal y como, asegura, solicitaron los ayuntamientos.

Encinas ha pedido a la ciudadanía que no acceda al macizo y que respete las restricciones, aunque reconoce que "es imposible cerrar todos los accesos a Les Gavarres".

"Que la gente no vaya en coche, ni en bicicleta, ni en quad, ni en moto a hacer turismo de incendios", ha insistido.

Asimismo, ha solicitado que cualquier persona que necesite acceder a las zonas afectadas se dirija primero al pabellón ferial de La Bisbal, donde se encuentra el centro de mando, para coordinar el acceso con los Mossos d'Esquadra, especialmente en el caso de vecinos afectados.

"He perdido mi casa"

Uno de los afectados por el incendio es Jaume Figa, propietario de una vivienda en la zona de Les Rabioses, dentro del término municipal de Cruïlles y a apenas dos kilómetros del punto donde comenzó el incendio.

Figa ha explicado que las llamas destruyeron completamente su vivienda y ha responsabilizado a la Generalitat por haber permitido los trabajos que se estaban realizando en la zona donde se originó el fuego.

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"Tenía una casa y ahora ya no la tengo. De alguna manera responsabilizo a la Generalitat, porque al final siempre se acaba señalando al último de la cadena, al operario, y todo termina ahí", ha lamentado.