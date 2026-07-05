El 76% de españoles recurre a la IA para hacer sus compras y el 67% prevé hacerlo

El 76% de los españoles afirma haber usado Inteligencia Artificial (IA) conscientemente en compras online y casi la mitad la usa con mucha frecuencia, mientras que el 46% la utiliza a diario y el 19% la consulta varias veces al día. Así lo desvela un estudio del comparador de precios Idealo, según el cual España se sitúa entre los mercados europeos donde la IA tiene una mayor presencia en el día a día y un papel más integrado en el proceso de compra en línea.

El informe se basa en una investigación realizada en Reino Unido, Alemania, Austria, España, Francia e Italia, con más de 11.000 encuestados, y analiza el uso de la inteligencia artificial, los niveles de confianza y su aplicación en las compras por internet, según precisó la compañía en un comunicado. La mitad de los españoles encuestados ya ha utilizado IA para ayudarles a comprar en línea, el dato más alto entre los países encuestados, y el 67% se imagina utilizándola en el futuro.

Asimismo, el 48% se ve completando todo el proceso de compra, de buscar a pagar, dentro de un asistente de IA.

Más confianza en la IA

En este sentido, un 80% de los usuarios españoles encuentran muy útil (27,5%) y bastante útil (52,5%) que un asistente de IA explique productos, compare opciones y ayude a encontrar el mejor precio en compras por internet. En España, ChatGPT es la herramienta más mencionada por el 76% de los encuestados y Gemini también destaca con un 59% de representación.

España también es de los países más optimistas con la IA, ya que más de la mitad de los encuestados la ve como una oportunidad y solo 14% como un riesgo. Además, el 59% confía completa o mayormente en los resultados de la IA. En este contexto, el CEO de idealo, Jovan Protić, defendió que "el valor de la IA en las compras no se medirá por lo convincente o sofisticado que suene un asistente, sino por la fiabilidad de sus resultados".

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"Los consumidores necesitan precios precisos, ofertas de confianza, información transparente y una orientación clara. Por eso, disponer de datos fiables sobre productos, ofertas y precios se convertirá en un pilar fundamental del comercio impulsado por la IA", concluyó.