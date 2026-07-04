Un vecino de Calonge con la casa quemada: "Si no nos hubiéramos ido, estaríamos achicharrados dentro"

Los vecinos de las urbanizaciones de Calonge siguen la evolución del incendio de las Gavarres "con mucho miedo" porque ven las llamas muy cerca. El episodio más tenso se ha vivido este sábado de madrugada, cuando centenares de vecinos han decidido abandonar sus casas, pese al confinamiento decretado por los Bombers. Algunos explican que veían cómo se acercaban las llamas, temían quedarse atrapados y huyeron. Unas 150 personas han pasado la noche en el pabellón municipal. Otras han optado por quedarse "remojando las calles". En esta zona viven unas 500 personas. Algunos han visto cómo las llamas prendían en los jardines o incluso en el marco de la ventana. Una escena que ha provocado el miedo de los vecinos, que tenían el dilema de quedarse o irse.

Uno de los vecinos que ha decidido marcharse es José María Culebra. Estuvo hasta bien entrada la noche vigilando la casa, pero cuando vio fuego "a 300 metros de aquí, que se estaban quemando árboles y palmeras y un ruido bestial", decidió coger el perro e irse. Han pasado la noche en Palamós y esta mañana a primera hora ha vuelto para ayudar a los vecinos y vigilar la casa.

Por otra parte, Lídia Sánchez es una de las que se ha quedado en casa obedeciendo la orden de los Bombers. Pese a ello, reconoce que ha pasado "muchísimo miedo". "La llama la veías muy cerca y eran grandes. Y una chispa salta rápidamente", ha explicado a la ACN. Sánchez, además, ha detallado que antes de irse a dormir remojaron el jardín para evitar el fuego. "Las horas son muy largas. El miedo se apodera de ti y la sensación es de querer marcharte".

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Uno de los vecinos de la urbanización Mas Ambròs, de Calonge (Baix Empordà), ha explicado que a las 3 de la madrugada se ha marchado de su casa ante la proximidad de las llamas del incendio forestal de las Gavarres. El hombre ha dicho a Catalunya Ràdio que no lo veían "nada claro" y que, si no se hubieran ido, estarían "achicharrados dentro". Un vecino se ha quejado de que la compañía eléctrica no haya desconectado el cable de la calle hasta su casa, ya que eso impide que los Bombers acaben de apagar el fuego por riesgo de electrocución y, por tanto, no pueden entrar en su casa a salvar alguna cosa.

Fuente: Diari de Girona