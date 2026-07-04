Rifa de verano
Sorteo extra de la Lotería Nacional hoy con un premio millonario: cuánto dinero reparte y hasta cuándo puedo comprar un décimo
Un único acertante puede hacerse con hasta 20 millones de euros
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Con la llegada del verano, también llega el esperado Sorteo Extraordinario de Vacaciones de Lotería Nacional, que se celebra en España cada mes de julio y simboliza, de alguna manera, el inicio de las vacaciones de verano.
En esta rifa hay millones de euros en juego que solo caen en las manos de unos pocos afortunados. Aquí te contamos qué día se celebra, los premios que hay y dónde comprar los billetes.
Este año, este sorteo extraordinario de vacaciones se celebra este sábado, 4 de julio, a las 13.00 horas, en el Salón de Sorteos de Loterías y Apuestas del Estado.
¿Hasta cuándo comprar billetes?
Hasta una hora antes del inicio del sorteo, cualquiera podrá conseguir su billete para optar a una serie de sorprendentes premios, de hasta 20 millones de euros.
Cada billete tiene un precio de veinte euros, como suele ser habitual en muchos de los grandes sorteos extraordinarios de Lotería Nacional, y los resultados del sorteo se podrán seguir en directo desde EL PERIÓDICO.
¿Dónde comprar los billetes?
Los décimos del Sorteo Extraordinario de Vacaciones se pueden conseguir desde casa de forma totalmente segura, sin desplazamientos ni comisiones, directamente en la página web oficial de Loterías y Apuestas del Estado.
También se pueden conseguir de forma física, acudiendo a una administración oficial de loterías. Una vez allí, puedes consultar los números disponibles y comprar el que más te guste. O, incluso, pedir que el lotero te imprima la cifra que elijas.
Según anuncia Lotería Nacional, hay un total de 1.000.000 números a la venta para este sorteo. Concretamente, la emisión consta de diez series de 100.000 billetes.
Premios del sorteo
Este año, los premios se dividen en diversas categorías, de manera que hay un total de 3.630.000 números que serán premiados, aunque dependiendo del número de cifras y la serie que coincidan, el valor económico será mayor o menor. En total, este extraordinario repartirá más de 140 millones de euros en premios, y son los siguientes:
- Premio Especial Acumulado: 20.000.000 €. Destinado a un único décimo específico (200.000 euros si se acierta el número premiado, a los que se le suman 19.800.000 euros si se acierta también la serie y fracción).
- Primer Premio: 200.000 € al décimo. Asignado a cada décimo correspondiente al número ganador principal del sorteo.
- Segundo Premio: 60.000 € al décimo. Asignado a cada décimo de la segunda combinación ganadora.
- Tercer Premio: 20.000 € al décimo. Asignado a cada décimo de la tercera combinación ganadora.
- Extracciones Especiales (3 cifras): 1.000 € a la serie. Ocho premios para los números cuyas tres últimas cifras coincidan con las del primer premio.
- Extracciones Especiales (2 cifras): 400 € a la serie. Cuatro premios para los números cuyas dos últimas cifras coincidan con las del primer premio.
Fuera de estos premios principales, también encontramos algunas aproximaciones, centenas y terminaciones, entre otros:
- 2 Aproximaciones de 8.000 € cada una, para los números anterior y posterior al que obtenga el primer premio.
- 2 Aproximaciones de 4.300 € cada una, para los números anterior y posterior al que obtenga el segundo premio.
- 99 Premios de 1.000 € cada uno, para los 99 números restantes de la centena del premio primero.
- 99 Premios de 500 € cada uno, para los 99 números restantes de la centena del premio segundo.
- 99 Premios de 500 € cada uno, para los 99 números restantes de la centena del premio tercero.
- 99 Premios de 1.000 € cada uno, para los billetes cuyas tres últimas cifras sean iguales y estén igualmente dispuestas que las del que obtenga el premio primero.
- 99 Premios de 1.000 € cada uno, para los billetes cuyas tres últimas cifras sean iguales y estén igualmente dispuestas que las del que obtenga el premio segundo.
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