La R3 de Rodalies recupera el servicio entre Ribes de Freser y Puigcerdà

La línea R3 de Rodalies de Catalunya recuperará a partir de este próximo lunes 6 de julio el servicio ferroviario entre Ribes de Freser y Puigcerdà (Baixa Cerdanya), una vez finalizadas las obras de mejora de la infraestructura ejecutadas por Adif en este tramo. El servicio ferroviario reabrirá esta franja de unos 50 kilómetros, que contempla las estaciones de Alp, La Molina, Toses y Planoles.

Según ha informado Rodalies en un comunicado este sábado, se trata del último tramo de la red que quedaba por abrir tras el temporal Harry del pasado mes de enero, cuyo trayecto todavía se realizaba en transporte alternativo por carretera por las limitaciones temporales de velocidad implementadas después de los efectos de la borrasca.

Pese a recuperar la conexión ferroviaria entre estas poblaciones, Renfe mantendrá los autobuses complementarios para cubrir toda la oferta que todavía no puede ofrecerse por las limitaciones temporales de velocidad y las horas de mantenimiento de la infraestructura que afectan a algunas circulaciones de trenes.

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Adif decidió aprovechar el corte de la línea forzado por las afectaciones del temporal para adelantar las obras de mantenimiento de los túneles de Ribes de Freser y de Toses, previstas inicialmente para 2027.