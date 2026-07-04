A partir del 6 de julio
La R3 de Rodalies recupera el servicio entre Ribes de Freser y Puigcerdà
Adif mantuvo cerrado el trayecto por obras de mantenimiento, forzadas por los temporales de primavera
La R3 de Rodalies seguirá sin servicio entre Ripoll y Puigcerdà al menos hasta finales de abril
La línea R3 de Rodalies de Catalunya recuperará a partir de este próximo lunes 6 de julio el servicio ferroviario entre Ribes de Freser y Puigcerdà (Baixa Cerdanya), una vez finalizadas las obras de mejora de la infraestructura ejecutadas por Adif en este tramo. El servicio ferroviario reabrirá esta franja de unos 50 kilómetros, que contempla las estaciones de Alp, La Molina, Toses y Planoles.
Según ha informado Rodalies en un comunicado este sábado, se trata del último tramo de la red que quedaba por abrir tras el temporal Harry del pasado mes de enero, cuyo trayecto todavía se realizaba en transporte alternativo por carretera por las limitaciones temporales de velocidad implementadas después de los efectos de la borrasca.
Pese a recuperar la conexión ferroviaria entre estas poblaciones, Renfe mantendrá los autobuses complementarios para cubrir toda la oferta que todavía no puede ofrecerse por las limitaciones temporales de velocidad y las horas de mantenimiento de la infraestructura que afectan a algunas circulaciones de trenes.
Adif decidió aprovechar el corte de la línea forzado por las afectaciones del temporal para adelantar las obras de mantenimiento de los túneles de Ribes de Freser y de Toses, previstas inicialmente para 2027.
- Sarah y Judith Andic sostienen que no había discrepancias por la herencia y que Jonathan acordó con su padre dejar Mango
- El Institut Josep Carreras despidió a dos cargos protegidos por la ley que denunciaron desvíos de fondos y otras irregularidades
- Incendios forestales en Catalunya y resto de España, en directo | Última hora del fuego en la Bisbal
- Protecció Civil pide no desplazarse desde Barcelona a la Costa Brava 'por los incendios forestales activos
- El incendio de Les Gavarres sigue quemando sin control y alcanza ya las 2.300 hectáreas afectadas
- Ouigo abre nueva ruta desde Barcelona a uno de los destinos de verano más demandados en la Costa del Sol
- Los Mossos, en alerta por la expansión de bandas juveniles por Barcelona y su área metropolitana
- Detenido el operario que realizaba los trabajos con una radial por provocar el incendio de la Bisbal