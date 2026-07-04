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Juego de azar millonario
La Primitiva hoy: resultados y comprobar números premiados en el sorteo del sábado, 4 de julio de 2026, en directo
La Primitiva es un juego de azar que se basa en la selección de seis números de una matriz de 49 números posibles. Además de estos seis números principales, se selecciona también un número complementario de una matriz diferente de diez números posibles.
El sorteo de la Primitiva se lleva a cabo tres veces por semana -los lunes, jueves y sábados- por la noche y se puede seguir en directo a partir de las 21.40 horas en la web de Loterías y Apuestas del Estado. Para participar en el sorteo, los jugadores deben seleccionar seis números principales y un número complementario. También existe la opción de jugar múltiples boletos con diferentes combinaciones de números.
Durante el sorteo, se extraen seis bolas de una urna que contiene las 49 bolas numeradas del 1 al 49. Luego se extrae una séptima bola complementaria de una urna diferente que contiene diez bolas numeradas del 0 al 9.
Los premios se otorgan a los jugadores que han acertado los seis números principales, así como a los jugadores que han acertado cinco números principales y el número complementario, cuatro números principales, tres números principales y el número complementario, o simplemente el número complementario.
El juego de la Primitiva también ofrece un bote, que se acumula cada semana en caso de que no haya ganadores del primer premio. Si hay ganadores del primer premio, el bote se reinicia a una cantidad fija.
Esta es la combinación ganadora en el sorteo de La Primitiva de hoy, sábado, 4 de julio:
Combinación ganadora: 19 - 25 - 28 - 43 - 44 - 48
Número complementario: 16
Reintegro: 8
La combinación ganadora del Joker
4 2 4 9 1 0 8
Combinación ganadora de la Bonoloto
Los números premiados: 7 - 10 - 25 - 45 - 46 - 48
Complementario: 1
Reintegro: 3
Así le hemos contado el sorteo de La Primitiva:
Final del sorteo
Hasta aquí la retransmisión del sorteo de La Primitiva de hoy sábado. ¡Enhorabuena a todos los afortunados!
Joker
La combinación ganadora del Joker
4 2 4 9 1 0 8
La Primitiva
Esta es la combinación ganadora en el sorteo de La Primitiva de hoy, 4 de julio:
Combinación ganadora: 19 - 25 - 28 - 43 - 44 - 48
Número complementario: 16
Reintegro: 8
Sorteo de La Primitiva comienza en breve
El sorteo empieza en menos de cinco minutos, en este directo puedes ver minuto a minuto los resultados.
Combinación ganadora de la Bonoloto
Esta es la combinación ganadora de la Bonoloto:
Los números premiados: 7 - 10 - 25 - 45 - 46 - 48
Complementario: 1
Reintegro: 3
Pero antes… La Bonoloto
Puntual como siempre comienzan a removerse las bolas de la suerte
El "Joker"
Desde 2012, el boleto ofrece la opción de añadir este juego adicional por un pequeño coste extra. Permite ganar hasta 1 millón de euros extra al azar gracias a un código de 7 cifras impreso en el billete. Antes de ese año, no existía.
Inicio del sorteo de La Primitiva
Buenas noches, empezamos el directo del sorteo de la Primitiva, que está previsto que dé inicio a las 21.40 horas.
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