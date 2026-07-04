Los niños de colonias afectados por el incendio de La Bisbal (Girona) regresan a sus casas

Los más de cien niños que estaban de colonias y que se vieron ayer sorprendidos por el incendio de La Bisbal d'Empordà (Girona) han emprendido el camino de regreso a casa y ya no se encuentran en la zona del fuego, donde todavía quedan unos 18 vecinos desalojados de sus viviendas.

Fuentes de Protección Civil han informado a EFE de que, a esa cifra, se debe sumar la de unos 130 vecinos que se han autoevacuado durante la noche de sus casas, ubicadas en Calonge i Sant Antoni, y que se quedaron en diversos puntos de la vía pública o en un pabellón habilitado por el Ayuntamiento, que ya han abandonado.

Los 70 niños que estaban en una casa de colonias de Romanyà de la Selva (Girona) fueron trasladados ayer inicialmente a un pabellón municipal de Santa Cristina d'Aro, donde han pasado la noche asistidos por la Cruz Roja, pero esta mañana ya han abandonado el recinto y han regresado a sus lugares de origen.

Por su parte, el medio centenar de niños de Alcobendas (Madrid) que estaban confinados en la casa de colonias de Pou de Glaç, en La Bisbal, han salido ya de la misma.

Una parte de ellos emprendió el viaje de regreso ayer y los que quedaban lo han hecho hoy, según las mismas fuentes.

De la urbanización Vall Repòs, en Santa Cristina d'Aro, han sido desalojados dieciocho vecinos, la mayoría de los cuales han pasado la noche en el Centro de Espiritualidad Casa Santa Elena, de Santa Cristina d'Aro.

La mayoría de ellos, en declaraciones a EFE TV, han indicado este sábado que han pasado bien la noche, "muy bien acogidos", pero con "la angustia" y "la preocupación" de no saber cómo está su casa, de la que salieron "con lo puesto" y sin apenas ropa para cambiarse.

Vecinos de una urbanización, hospedados en un centro de Santa Cristina

La directora del centro, Raquel Gonzaga, ha explicado a EFE TV que a esa cifra de vecinos se ha sumado una quincena de personas hospedadas en la casa, quienes por alguna circunstancia, como estar de tránsito en el macizo de Les Gavarres, se vieron sorprendidas por el fuego.

Gonzaga ha indicado que la casa seguirá a disposición del Ayuntamiento para alojar a personas afectadas por el incendio el tiempo que sea necesario, y que el centro pasará al consistorio una factura que solo incluya los gastos de mantenimiento generados por este caso. "No vamos a hacer negocio con esto", ha subrayado.

La directora ha remarcado, además, que el centro ha podido acoger a esa treintena de afectados porque los grupos y personas que tenían previsto pasar el fin de semana en el mismo suspendieron su reserva a raíz del incendio.

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Cruz Roja, por su parte, tiene activado un dispositivo especial para dar asistencia a las personas desalojadas por el incendio en los centros municipales habilitados.