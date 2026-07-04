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Millones de euros
Lotería Nacional hoy, en directo: números premiados y última hora del Sorteo Extraordinario de Vacaciones
Este sábado, 4 de julio se celebra el Sorteo Extraordinario de Vacaciones de la Lotería Nacional con un primer premio de 20 millones de euros. En la rifa de hoy se reparten más de 140 millones de euros en premios.
Este año, este sorteo extraordinario de vacaciones se celebra este sábado, 4 de julio, a las 13.00 horas, en el Salón de Sorteos de Loterías y Apuestas del Estado.
Siga en este hilo en directo el Sorteo Extraordinario:
Precio del billete
Cada billete tiene un precio de veinte euros, como suele ser habitual en muchos de los grandes sorteos extraordinarios de Lotería Nacional, y los resultados del sorteo se podrán seguir en directo desde EL PERIÓDICO.
¿Qué importe se queda Hacienda de un premio de la Lotería Nacional?
De todos los premios del sorteo de Lotería Nacional que superan los 40.000 euros, un 20 % de la cantidad que supera este límite se lo queda la Agencia Tributaria.
Dónde ver el sorteo de la Lotería Nacional
El sorteo de Lotería Nacional puede ser seguido en directo a través de la página web oficial del sorteo de Loterías y Apuestas del Estado desde las 13:00 horas.
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