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Lotería Nacional hoy, en directo: números premiados y última hora del Sorteo Extraordinario de Vacaciones

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Este sábado, 4 de julio se celebra el Sorteo Extraordinario de Vacaciones de la Lotería Nacional con un primer premio de 20 millones de euros. En la rifa de hoy se reparten más de 140 millones de euros en premios.

Este año, este sorteo extraordinario de vacaciones se celebra este sábado, 4 de julio, a las 13.00 horas, en el Salón de Sorteos de Loterías y Apuestas del Estado.

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