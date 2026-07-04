Incendios forestales en Catalunya y resto de España, en directo | Última hora del fuego en la Bisbal

Unos 500 efectivos han trabajado toda la noche contra el incendio, que confina a 9.700 vecinos

Unos 500 efectivos humanos, 400 bomberos de la Generalitat y un centenar de la UME (Unidad Militar de Emergencias), trabajarán toda la noche con el objetivo de controlar el flanco derecho y dos tercios del izquierdo de les Gavarres, en Girona, que tiene confinados a 9.700 vecinos y ya supera las 2.300 hectáreas.

La consellera de Interior, Núria Parlon, ha recordado a los vecinos que de noche las llamas del incendio pueden asustarles más y les ha pedido que mantengan la calma, el confinamiento y no transiten por la zona para que los equipos de emergencia puedan trabajar.

Las localidades afectadas por la orden de confinamiento son: en la Bisbal d'Empordà la casa de colonias de Pou de Glaç y el barrio de Sant Pol, además de Santa Cristina d'Aro, Platja d'Aro, Castell d'Aro, Sagaró, Forallac, Llagostera, Monells, Cruïlles, Sant Sadurní de l'Heura, y Calonge i Sant Antoni.