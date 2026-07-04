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Incendio en les Gavarres

Incendios forestales en Catalunya y resto de España, en directo | Última hora del fuego en la Bisbal

Protecció Civil pide no desplazarse desde Barcelona a la Costa Brava "por los incendios forestales activos"

El incendio de La Bisbal ha comenzado por el uso de una radial según la hipotésis de los Agents Rurals

El incendio de la Bisbal d'Empordà, visto desde la zona cercana a Calonge

El incendio de la Bisbal d'Empordà, visto desde la zona cercana a Calonge

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Jose Real

David López Frías

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Un incendio originado en la Bisbal d'Empordà que arde fuera de control y que ya ha entrado en el macizo de Les Gavarres concentra los esfuerzos de los bomberos a lo largo de este viernes. Protección Civil ha confinado a varios municipios del Baix Empordà y a una casa de colonias con 150 niños. El aviso por riesgo de incendio elevado, que coincide con una alerta por ola de calor, se mantiene activo en buena parte de Catalunya.

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