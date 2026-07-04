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Incendio en les Gavarres
Incendios forestales en Catalunya y resto de España, en directo | Última hora del fuego en la Bisbal
Protecció Civil pide no desplazarse desde Barcelona a la Costa Brava "por los incendios forestales activos"
El incendio de La Bisbal ha comenzado por el uso de una radial según la hipotésis de los Agents Rurals
Un incendio originado en la Bisbal d'Empordà que arde fuera de control y que ya ha entrado en el macizo de Les Gavarres concentra los esfuerzos de los bomberos a lo largo de este viernes. Protección Civil ha confinado a varios municipios del Baix Empordà y a una casa de colonias con 150 niños. El aviso por riesgo de incendio elevado, que coincide con una alerta por ola de calor, se mantiene activo en buena parte de Catalunya.
Sigue en este hilo en directo todas las novedades de los incendios de Catalunya y el resto de España:
El fuego sigue avanzando y ya está cerca de la urbanización Cabanyes, en Calonge.
El fuego sigue avanzando y ya está cerca de la urbanización Cabanyes, en Calonge.
Unos 500 efectivos han trabajado toda la noche contra el incendio, que confina a 9.700 vecinos
Unos 500 efectivos humanos, 400 bomberos de la Generalitat y un centenar de la UME (Unidad Militar de Emergencias), trabajarán toda la noche con el objetivo de controlar el flanco derecho y dos tercios del izquierdo de les Gavarres, en Girona, que tiene confinados a 9.700 vecinos y ya supera las 2.300 hectáreas.
La consellera de Interior, Núria Parlon, ha recordado a los vecinos que de noche las llamas del incendio pueden asustarles más y les ha pedido que mantengan la calma, el confinamiento y no transiten por la zona para que los equipos de emergencia puedan trabajar.
Las localidades afectadas por la orden de confinamiento son: en la Bisbal d'Empordà la casa de colonias de Pou de Glaç y el barrio de Sant Pol, además de Santa Cristina d'Aro, Platja d'Aro, Castell d'Aro, Sagaró, Forallac, Llagostera, Monells, Cruïlles, Sant Sadurní de l'Heura, y Calonge i Sant Antoni.
Illa, se reúne con operativos del incendio de la Bisbal d'Empordà, que sigue quemando sin control
El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, se reúne con operativos del incendio de la Bisbal d'Empordà, que sigue quemando sin control. A las 9.30 horas se reúne con los alcaldes de las poblaciones afectadas.
Imágenes del incendio a las 23:20 horas
Los bomberos seguirán trabajando en el incendio de la Bisbal d'Empordà, que ya afecta a más de 2.300 hectáreas, durante toda la noche con 400 bomberos y los 100 de apoyo de la UME. Se mantiene el confinamiento en las siete poblaciones y las recomendaciones de no subir a segundas residencias de la Costa Brava. La consellera de Interior, Núria Parlon, ha asegurado que tienen preparado un operativo con los Mossos d'Esquadra por si hiciera falta cortar la C-31 o la C-35.
2.300 hectáreas afectadas
El incendio afecta a una superficie aproximada de unas 2.300 hectáreas, con un potencial de 7.000.
"Estamos frente a un incendio clásico, conducido por el viento"
Con la eliminación del pirocúmulo, "ya nos encontramos con un incendio conducido por el viento". Además, el jefe operativo de Bombers, David Borrell Anglada, ha asegurado que ya no hay preocupación en el flanco que afecta al lado de Calonge.
"Un gran incendio podemos combatirlo, pero dos ya no"
Respecto a los dirferentes incendios que se han declarado este viernes en Catalunya, desde Bombers indican que han atacado con todos los efectivos posibles porque "un gran incendio podemos combatirlo, pero dos ya no". Por ello, han decidido actuar con la máxima agresividad y así evitar que se generen dos grandes incendios a la vez.
Dispositivo de 400 bomberos y 100 de la UME
No hay personas afectadas
Desde Bombers aseguran que, por el momento, no tienen datos de personas afactadas. Tampoco hay viviendas que se hayan visto directamente afectadas por el fuego.
Estrategia de Bombers
La estrategia para esta noche es confinar el incendio en la parte de les Gavarres y acabar estabilizando el flanco y progresar hasta los 2/3 del flanco izquierdo.
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