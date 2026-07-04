Bombers
Un incendio en un vertedero de Granollers obliga a cortar parcialmente la C-35
Doce dotaciones de los bomberos intervienen para apagar el fuego, que genera una densa humareda
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EP
Doce dotaciones de Bombers de la Generalitat están trabajando en un incendio en un vertedero de una planta de reciclaje en Granollers (Barcelona) que ha originado una espesa humareda, por lo que se ha recomendado el confinamiento de los vecinos y se ha cortado al tráfico un tramo de la C-35.
Según han informado los Bombers en un comunicado este sábado, se prevé que el servicio por el incendio, que se ha desatado poco antes de las cinco de esta mañana, sea "de larga duración" con el objetivo principal de contener los desechos y chatarra que arden en esa instalación y evitar que el fuego se propague.
Protección Civil ha puesto en prealerta el plan Procicat y ha recomendado el confinamiento de las poblaciones a las que les llegue el humo, que es "muy visible". A consecuencia del incendio, se ha cortado el acceso de la C-35 hacia la AP-7 en Granollers en sentido norte.
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