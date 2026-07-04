El Consorci de les Gavarres reclama recursos fijos y estructurales del Govern: "Temíamos que esto llegaría"

El Consorci de les Gavarres explica que un gran incendio en este espacio natural era un escenario que preocupaba desde hacía años. "Hacía muchos años que temíamos que esto llegaría", explica su gerente, Quim Gubau. Lamenta especialmente que el origen pueda estar relacionado con una negligencia por el uso de una radial en plena alerta por riesgo de incendio. "Es una lástima que algo evitable haya provocado este incendio", afirma, recordando que estaba activado el Plan Alfa 3 y que el fuego comenzó en un entorno muy sensible, junto a les Gavarres y con viento.

El gerente explica que el macizo cuenta con un plan de prevención de incendios vigente desde 2005, pero admite que no está ejecutado por completo porque muchas actuaciones dependen de subvenciones puntuales.

En la misma línea, el presidente del Consorci de les Gavarres, Daniel Encinas, asegura a ACN que "no puede ser que mantener la masa forestal" dependa de fundaciones, asociaciones de defensa forestal (ADF), particulares que tienen parcelas o los ayuntamientos. Como ejemplo, cita Cruïlles, Monells y Sant Sadurní de l’Heura, municipio del que es alcalde.

Mapa de localización del incendio de las Gavarres.

"Destinamos un 10% de nuestro presupuesto a arreglar caminos, pero no llegamos a todas partes", lamenta. Encinas asegura que el trabajo realizado hasta ahora ha permitido a los Bombers acceder al interior del macizo, pero que llevan ya demasiado tiempo pidiendo "más recursos, más ayudas y menos papeleo para poder tener unas Gavarres como Dios manda".

Zonas de alcornoques, encinas y robles

La preocupación del Consorci se centra ahora tanto en el alcance final del incendio como en la afectación ecológica. Gubau explica que dentro del perímetro había zonas de alcornoques, encinas y robles que hacía cerca de 100 años que no se habían quemado ni talado y que eran considerados entre los más valiosos de las Gavarres.

Una vez que el incendio esté estabilizado, el primer paso será delimitar bien el perímetro realmente afectado y diferenciar las zonas quemadas de las que hayan podido quedar intactas dentro del área de trabajo de los Bombers. Después habrá que planificar la retirada de madera quemada y la recuperación del bosque. Finalmente, el Consorci reclama recursos fijos y estructurales de la Generalitat para mantener pistas y franjas al día y no depender únicamente de subvenciones.

Fuente: Diari de Girona