Comprobar Lotería Nacional hoy: números y premios del Sorteo Extraordinario de Vacaciones del sábado 4 de julio

Hoy sábado, 4 de julio, se ha celebrado el Sorteo Extraordinario de Vacaciones de la Lotería Nacional con un primer premio de 20 millones de euros. En la rifa de hoy se han repartido más de 140 millones de euros en premios.

Estos son los números premiados en el sorteo del Sorteo Extraordinario de Vacaciones, con los que puedes comprobar si tu décimo ha resultado agraciado:

Premio Especial al décimo

Que se premia con 20 milones en el del Sorteo Extraordinario

Número: 70.334

Fracción: 1

Serie: 6

Primer premio

70.334

Segundo premio

61.957

Tercer premio

45.794

Reintegros

8, 0

Premio a las dos últimas cifras

96, 80, 99, 72

Premio a las tres últimas cifras

205, 193, 489, 238, 330, 217, 163, 088

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Así te hemos contado el Sorteo Extraordinario de Vacaciones de hoy:

Final del sorteo Hasta aquí la retransmisión del Sorteo Extraordinario de hoy sábado. ¡Enhorabuena a todos los afortunados!

Reintegros especiales Premio de 15 euros por décimo: 8, 0

Premio Especial al décimo Que se premia con 20 milones en el del Sorteo Extraordinario Número: 70.334 Fracción: 1 Serie: 6

Primer premio 2.000.000 euros a la serie 70.334

Segundo premio 600.000 euros a la serie 61.957

Tercer premio 200.000 euros a la serie (20.000 euros por cada décimo): 45.794

Premio a las tres últimas cifras Premio de 1.000 euros 205, 193, 489, 238, 330, 217, 163, 088

Premio a las dos últimas cifras (4) Premio de 400 euros 96, 80, 99, 72

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