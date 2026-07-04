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Comprobar Lotería Nacional hoy: números y premios del Sorteo Extraordinario de Vacaciones del sábado 4 de julio

Sorteo extra de la Lotería Nacional hoy con un premio millonario: cuánto dinero reparte y hasta cuándo puedo comprar un décimo

Sorteo Extraordinario de Vacaciones de Lotería Nacional

Sorteo Extraordinario de Vacaciones de Lotería Nacional / Lotería Nacional

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Hoy sábado, 4 de julio, se ha celebrado el Sorteo Extraordinario de Vacaciones de la Lotería Nacional con un primer premio de 20 millones de euros. En la rifa de hoy se han repartido más de 140 millones de euros en premios.

Estos son los números premiados en el sorteo del Sorteo Extraordinario de Vacaciones, con los que puedes comprobar si tu décimo ha resultado agraciado:

Premio Especial al décimo

Que se premia con 20 milones en el del Sorteo Extraordinario

  • Número: 70.334
  • Fracción: 1
  • Serie: 6

Primer premio

70.334

Segundo premio

61.957

Tercer premio

45.794

Reintegros

8, 0

Premio a las dos últimas cifras

96, 80, 99, 72

Premio a las tres últimas cifras

205, 193, 489, 238, 330, 217, 163, 088

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