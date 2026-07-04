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Millones de euros
Comprobar Lotería Nacional hoy: números y premios del Sorteo Extraordinario de Vacaciones del sábado 4 de julio
Sorteo extra de la Lotería Nacional hoy con un premio millonario: cuánto dinero reparte y hasta cuándo puedo comprar un décimo
Hoy sábado, 4 de julio, se ha celebrado el Sorteo Extraordinario de Vacaciones de la Lotería Nacional con un primer premio de 20 millones de euros. En la rifa de hoy se han repartido más de 140 millones de euros en premios.
Estos son los números premiados en el sorteo del Sorteo Extraordinario de Vacaciones, con los que puedes comprobar si tu décimo ha resultado agraciado:
Premio Especial al décimo
Que se premia con 20 milones en el del Sorteo Extraordinario
- Número: 70.334
- Fracción: 1
- Serie: 6
Primer premio
70.334
Segundo premio
61.957
Tercer premio
45.794
Reintegros
8, 0
Premio a las dos últimas cifras
96, 80, 99, 72
Premio a las tres últimas cifras
205, 193, 489, 238, 330, 217, 163, 088
Así te hemos contado el Sorteo Extraordinario de Vacaciones de hoy:
Final del sorteo
Hasta aquí la retransmisión del Sorteo Extraordinario de hoy sábado. ¡Enhorabuena a todos los afortunados!
Reintegros especiales
Premio de 15 euros por décimo:
8, 0
Premio Especial al décimo
Que se premia con 20 milones en el del Sorteo Extraordinario
Número: 70.334
Fracción: 1
Serie: 6
Primer premio
2.000.000 euros a la serie
70.334
Segundo premio
600.000 euros a la serie
61.957
Tercer premio
200.000 euros a la serie (20.000 euros por cada décimo):
45.794
Premio a las tres últimas cifras
Premio de 1.000 euros
205, 193, 489, 238, 330, 217, 163, 088
Premio a las dos últimas cifras (4)
Premio de 400 euros
96, 80, 99, 72
Comienza el sorteo
¡Empieza el Sorteo Extraordinario!
Aproximaciones y otros premios
- 2 Aproximaciones de 8.000 € cada una, para los números anterior y posterior al que obtenga el primer premio.
- 2 Aproximaciones de 4.300 € cada una, para los números anterior y posterior al que obtenga el segundo premio.
- 99 Premios de 1.000 € cada uno, para los 99 números restantes de la centena del premio primero.
- 99 Premios de 500 € cada uno, para los 99 números restantes de la centena del premio segundo.
- 99 Premios de 500 € cada uno, para los 99 números restantes de la centena del premio tercero.
- 99 Premios de 1.000 € cada uno, para los billetes cuyas tres últimas cifras sean iguales y estén igualmente dispuestas que las del que obtenga el premio primero.
- 99 Premios de 1.000 € cada uno, para los billetes cuyas tres últimas cifras sean iguales y estén igualmente dispuestas que las del que obtenga el premio segundo.
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