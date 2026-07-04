Catalunya se adentra este domingo en una nueva ola de calor en pleno aviso por riesgo "extremo" de incendios en Girona

Catalunya encara este domingo una nueva ola de calor, la segunda de este verano, que dejará valores superiores a los 40 grados en las comarcas de Lleida y el interior y que eleva a "niveles extremos" el riesgo de incendios. Una masa muy seca y muy cálida, provocada por la instauración de una dorsal anticiclónica y una dana ubicada al oeste de la península, hará repuntar todavía más las temperaturas y dejará noches tórridas o tropicales en todo el territorio.

Protecció Civil mantiene activo desde el viernes el plan PROCICAT por una segunda ola de calor que podría prolongarse hasta el jueves. Preocupa la situación en el Empordà, zona especialmente afectada este domingo por la subida de temperaturas y donde permanece activo el incendio originado el viernes, que se ha adentrado en les Gavarres y que ya ha quemado más de 2.200 hectáreas.

"Reforzará la 'marinada'"

"En los próximos 4 días tendremos riesgo por la ola de calor que reforzará la 'marinada' e incrementará el peligro. Si no tenemos controlado este flanco derecho, podría extenderse hacia el nordeste de las Gavarres", ha informado el inspector jefe de los Bombers, David Borrell. La nueva subida de temperaturas ha obligado al Cuerpo de los Agents Rurals de la Generalitat a activar el nivel 4 del Plan Alfa por peligro "extremo" de incendio forestal, el máximo nivel de protección, a un total de veinte municipios de las comarcas del Baix Empordà y el Gironès.

El jefe de los Agents Rurals en Girona, Jaume Bosch, ha subrayado que la activación del nivel 4 del Plan Alfa, que supone el cierre del macizo, se ha adoptado porque en los próximos días "entra una ola de calor que hará aumentar hasta niveles extremos el riesgo de incendio". Otros 119 municipios se encuentran en nivel 3 del Plan Alfa, por riesgo muy alto. Es la primera vez que este año se activa el nivel extremo.

Sin embargo, el de Les Gavarres no será el único espacio natural que podría cerrarse a raíz de la nueva ola de calor. Bosch ha admitido que también les preocupan "la Catalunya Central, Ponent y las Terres de l'Ebre". "En función de la evolución del riesgo de incendio, iremos valorando si es necesario decretar algún otro cierre", ha señalado.

El lunes, el día más caluroso

Según el Meteocat y Aemet, los días más intensos serán el lunes y el martes, cuando el calor será más generalizado en todo el territorio. La ola de calor estará activa en toda España y podrá dejar valores superiores a los 42 grados en los valles del Tajo, el Guadiana y el Guadalquivir. Según el Índice de Predicción de Extremos , una herramienta meteorológica clave que se utiliza en muchos países del mundo para medir la anomalía o la rareza de un fenómeno climático, las temperaturas que se van a registrar a partir de mañana en esta ola de calor van a alcanzar valores "muy poco habituales" , según los datos publicados por la Aemet.

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"El nivel de peligro de incendio aumentará de forma generalizada a valores muy altos, dadas las altas temperaturas, la posibilidad de tormentas y de rachas fuertes a partir del lunes, a lo que se une el déficit hídrico acumulado durante el mes pasado", explica la AEMET. "Existe un alto grado de incertidumbre en la extensión y duración del fenómeno, debido a la evolución en la posición de la dana", detallan.