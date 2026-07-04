Catalunya prepara su primera estrategia para reducir la huella ambiental de todos sus centros de investigación

Un laboratorio dedicado a la investigación genera más emisiones y residuos que una habitación equivalente dedicada a cualquier otra tarea. Mantener en marcha instrumentos como congeladores de ultrabaja temperatura y otras maquinarias especializadas, por ejemplo, puede generar hasta 20 toneladas anuales de gases de efecto invernadero. A esto se le suma el impacto del uso de materiales de un solo uso como pipetas y guantes desechables que, en total, pueden generar hasta cinco millones de toneladas de residuos plásticos al año.

En los últimos años, algunos laboratorios tan empezado a tomar medidas para reducir su huella de carbono y minimizar el impacto ambiental de su actividad. Pero ahora, por primera vez, Catalunya quiere llevar esta filosofía a todos sus centros de investigación y lanzar un programa pionero para incorporar la sostenibilidad a todo el ecosistema científico catalán.

Según avanza a EL PERIÓDICO la directora general de Recerca, Teresa Sanchis, la Conselleria de Recerca i Universitats está trabajando en la "primera estrategia catalana de sostenibilidad en la investigación" para incentivar las prácticas sostenibles en todos los laboratorios del territorio.

"A todos los científicos les preocupa el cambio climático y por eso todos quieren formar parte de la solución" Teresa Sanchis — Directora general de Recerca de la Conselleria de Recerca i Universitats

Hasta ahora, explica Sanchis, varios laboratorios se han adherido a iniciativas voluntarias como la Sustainable Research Catalonia (SuRe-Cat). Pero ahora el objetivo es ir un paso más allá y "crear un programa de incentivos para que la sostenibilidad pase de ser algo opcional y se convierta en un eje clave en todos los centros de investigación y trabajos científicos en Catalunya". "Estamos estudiando distintas fórmulas para lograrlo y, sobre todo, para adaptar esta filosofía a centros con necesidades muy distintas. Nuestro objetivo es poder presentar esta iniciativa entre finales de este año y principios del que viene", afirma.

La iniciativa, que se presentará en unos meses, incluirá programas de formación para los investigadores y desplegará un programa de incentivos para acelerar la sostenibilidad de los centros

La futura estrategia catalana de "ciencia verde" incluirá programas de formación y sensibilización para los investigadores, facilitará distintos tipos de recursos a las instituciones para mejorar la sostenibilidad de sus centros y desplegará un programa de incentivos para acelerar la transición. Entre las áreas prioritaras de esta estrategia, aún en fase de elaboración, destacan todas aquellas medidas enfocadas a reducir el consumo energético, disminuir la generación de residuos, especialmente los plásticos de un solo uso y ahorrar agua. "Estamos estudiando cómo adaptar estos objetivos a las necesidades y características de cada disciplina, porque hay algunas que podrán avanzar más en un área que en otras y al revés. Pero la meta final es clara. Y es que todos los centros catalanes reduzcan su huella ambiental", afirma Sanchis.

"Queremos crear un programa de incentivos para que la sostenibilidad pase de ser algo opcional y se convierta en un eje clave en todos los centros de investigación y trabajos científicos en Catalunya" Teresa Sanchis — Directora general de Recerca

Teresa Sanchis, durante una visita al IPHES-CERCA. / Gerard Campeny / IPHES-CERCA

Principales medidas

Según ha podido saber este diario, entre las principales medidas que se barajan está la incorporación de la sostenibilidad entre los requisitos para acceder a ciertas becas y líneas de financiación pública. En los últimos años, esta filosofía se ha aplicado en distintas iniciativas para fomentar la perspectiva de género, la investigación inclusiva o los programas de ciencia abierta en Catalunya y, tal y como constatan los registros, gracias a eso se ha logrado avanzar a pasos agigantados en estas áreas. También son varios los financiadores privados que están optando por incorporar la sostenibilidad en sus requisitos para acceder a becas. Desde Fundació La Caixa, por ejemplo, explican que todas las actividades de investigación e innovación desarrolladas con aportaciones económicas de la entidad deben cumplir criterios de protección de la biodiversidad y el medio ambiente.

La Conselleria de Recerca baraja incorporar de la sostenibilidad entre los requisitos para acceder a ciertas becas y líneas de financiación pública, igual que se hace con la perspectiva de género o la ciencia abierta

Otra de las medidas que se barajan es una reforma del sistema de convocatorias de ayudas para incluir la opción de financiar la reparación de grandes equipos científicos. Hasta ahora, afirma Sanchis, la mayoría de convocatorias de financiación han favorecido la compra de instrumentos científicos nuevos pero muy pocas han ofrecido recursos para reparar maquinarias ya existentes. Y eso ha derivado en que, muchas veces, los laboratorios se han visto obligados a comprar instrumentos simplemente porque era más fácil de justificar que un arreglo. "Estamos estudiando reformar el sistema de ayudas para incluir también la reparación de equipos científicos, lo cual no solo permitiría alargar su vida útil sino que, además, ayudaría a reducir residuos y emisiones asociadas a la fabricación de nuevos instrumentos", afirma la directora general de Recerca en una conversación con este diario.

Se está estudiando reformar el sistema de ayudas para que, más allá de financiar la compra de nuevos equipos, también se pueda pagar por labores de reparación

Científicos sensibles con la causa

Uno de los puntos fuertes de esta iniciativa, comenta Sanchis, es que los científicos catalanes ya están muy sensibilizados con la causa ecologista y que, justamente por eso, esperan que esta iniciativa tenga una buena acogida por parte de las instituciones. "La comunidad científica está cada vez más concienciada con la causa ecologista. Los investigadores jóvenes son los primeros que reclaman medidas de sostenibilidad en sus laboratorios y que empujan para adherirse a iniciativas sostenibles. Pero no son los únicos. Cada vez son más los líderes de proyecto, responsables de instituciones y directores de centros de investigación que defienden la necesidad de avanzar hacia una investigación más sostenible", afirma con convicción mientras recuerda que "a todos los científicos les preocupa el cambio climático y por eso todos quieren formar parte de la solución".

En los últimos años se han creado redes de laboratorios sostenibles, "certificados verdes" para algunas instalaciones y guías prácticas de consejos sobre cómo avanzar en estos ámbitos. Ahora, la conselleria quiere recoger el legado de todo este trabajo y darle un nuevo impulso. "Hasta ahora hemos visto muchas iniciativas voluntarias creadas por la propia comunidad científica. Pero ahora queremos ir un paso más allá y adoptar un enfoque "top-down", es decir, impulsado desde la administración", afirma Sanchis quien recuerda que el objetivo final "no es únicamente exigir que la investigación sea más sostenible, sino crear las condiciones y proporcionar los recursos necesarios para que los centros puedan hacerlo de manera efectiva".