Catalunya eleva la alerta roja por riesgo muy alto de incendio en 133 municipios

La Generalitat de Catalunya ha activado la alerta roja por peligro muy alto de incendio en un total de 133 municipios de Catalunya, repartidos por 12 comarcas. Los mayores focos de riesgo identificados por los servicios de protección civil se ubican en el Baix y Alt Empordà, así como en Terres de l'Ebre y una zona cercana a la Plana de Lleida.

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Protecció civil ha activado lo que se conoce como el Pla Alfa, un mapa elaborado por el cuerpo de Agents Rurals que define las actuaciones de los efectivos de vigilancia y prevención de incendios forestales desplegados sobre el territorio ante las situaciones de peligro de incendio forestal que se puedan producir. Dicho mapa se actualiza diariamente y este fin de semana la mayoría del territorio se tiñe de naranja, que corresponde al nivel 2 de riesgo, es decir, alto.

No obstante, hay focos importantes de alto riesgo, o nivel 3, concentrados en el sur, concretamente en Terra Alta, Ribera d'Ebre, Baix Ebre y parte del Priorat. También hay otro foco en territorios de la provincia de Lleida, concretamente en un triángulo que engloba parte de la Noguera, la Segarra, Urgell y el Solsonès. El tercer punto crítico se ubica en la provincia de Girona, extendiéndose desde todo el Baix Empordà hasta gran parte del Alt Empordà y una porción de Pla de l'Estany.

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En esa última zona se concentra en las últimas horas un gran incendio, que comenzó el pasado viernes en La Bisbal de l'Empordà, ha quemado ya más de 2.300 hectáreas y en el que trabajan unos 550 efectivos de Bombers y de la Unidad Militar de Emergencias (UME). La Generalitat ha ordenado el cierre total del parque natural de Les Gavarres, como medida de prevención ante el avance de las llamas. Siete municipios de la zona (Calonge i St Antoni, Castell Aro, Platja Aro i s'Agaró, Cruïlles, Monells i St Sadurní de l'Heura, Forallac, La Bisbal d'Empordà, Llagostera y Santa Cristina d'Aro. El confinamiento decretado afecta a unas 12.000 personas, según estimaciones de Protecció Civil.