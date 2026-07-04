Los Bombers estabilizan el fuego de las Gavarres, pero tardarán días en extinguirlo

Los Bombers de la Generalitat han dado por estabilizado este sábado el incendio de las Gavarres, que ha quemado unas 2.300 hectáreas, según ha confirmado este sábado la consellera de Interior, Nuria Parlon. Tal como había anticipado el president del Govern, Salvador Illa, después de estabilizar el flanco derecho al atardecer, los Bombers también han podido hacerlo con el izquierdo, donde se habían producido algunas reavivadas. Se mantiene el confinamiento a siete municipios y el cierre del macizo de las Gavarres. Se han contabilizado de momento siete edificaciones con afectaciones parciales y cuatro más con daños totales, además de vallas, jardines, una industria y un refugio de animales afectados. Todo y la estabilización, se prevé que el fuego no se pueda extinguir hasta medios de semana

Desde el centro de mando avanzado en La Bisbal d'Empordà, el presidente Illa ha remarcado que el fuego continúa activo, pero ha destacado que "la evolución es favorable", gracias al trabajo de los efectivos de emergencias y al cumplimiento de las restricciones por parte de la ciudadanía. Aun así, ha insistido a pedir "mucha prudencia", porque todavía queda pendiente la estabilización de una tercera parte del flanco izquierdo.

Potencial de hasta 30.000 hectáreas

Según ha explicado, el objetivo prioritario de este sábado era estabilizar el flanco derecho. "Era la principal preocupación de los Bomberos porque, si se descontrolaba, tenía un potencial de propagación de hasta 30.000 hectáreas", ha dicho. Este flanco ya se ha estabilizado, mientras que el flanco izquierdo lo está en dos terceras partes. La tercera restante, situada en la zona más próxima a la Bisbal d'Empordà, ha registrado algunas reavivadas durante la tarde y es donde se concentran ahora buena parte de los esfuerzos.

El incendio de la Bisbal entra en las Gavarres y ya afecta a 750 hectáreas y avanza sin control / David Aparicio / vídeo: Europa Press

Illa ha reiterado que, si esta parte también queda estabilizada, la previsión es poder dar el fuego por estabilizado hacia las 22.00 horas. Aun así, ha remarcado que se trata solo de una previsión y ha advertido que la tramontana prevista durante la noche todavía podría provocar algún susto, si bien no se espera una situación tan complicada como la de la noche anterior, ha indicado el jefe del ejecutivo.

Trabajos durante días

El president ha advertido que, a pesar de la previsión de estabilización, todavía quedará mucho trabajo delante. "Primero se tiene que estabilizar, después controlar y finalmente extinguir", ha recordado, y ha añadido que, si todo evoluciona favorablemente, el fuego no se podrá dar por extinguido hasta, como mínimo, a mediados de semana. Según los datos provisionales, el incendio ha quemado unas 2.300 hectáreas en una zona de topografía complicada.

En cuanto a las restricciones, el president ha anunciado que se mantiene el confinamiento de los siete municipios afectados, además de los núcleos diseminados entre Mont-ras y la Bisbal d'Empordà. Aun así, ha indicado que la orden se reevaluará este domingo en la reunión de seguimiento prevista a las nueve de la mañana. Salvador Illa también ha explicado que se reabrirá la carretera C-66 entre Mont-ras y La Bisbal porque ya reúne las condiciones de seguridad, mientras que se mantendrá cerrado el acceso en el macizo de las Gavarres. Esta restricción, según ha recordado el presidente, afecta unos veinte municipios y continuará vigente al menos hasta que acabe la ola de calor prevista entre lunes y miércoles.

Illa: "Nada de radiales""

En respuesta a las preguntas de los periodistas, el presidente también se ha referido en la investigación sobre el trabajador detenido en relación con el origen del fuego. Isla ha asegurado que el Gobierno llegará "hasta el fondo" de los hechos y ha confirmado que se ha preguntado información a la empresa adjudicataria de los trabajos, pero ha evitado pronunciarse sobre posibles responsabilidades penales.

Columna de humo del incendio forestal que se ha declarado en La Bisbal d'Empordà (Girona) / EP

Illa ha apuntado que el presunto autor del fuego habría cometido una "irresponsabilidad" y una "imprudencia", pero ha dejado la decisión en manos de la jueza. "Nada de radiales y nada de hacer trabajos que no tocan. Tengamos prudencia y seguimos las indicaciones", ha preguntado al conjunto de la ciudadanía.

Más de una decena de edificaciones afectadas

El dispositivo desplegado ya suma 475 bomberos y más de un centenar de efectivos de la Unidad Militar de Emergencias. Illa ha destacado que, afortunadamente, no ha habido afectaciones personales graves. Este sábado, ha detallado, solo se ha registrado una lesión leve de un bombero y dos actuaciones más del Sistema de Emergencias Médicas por causas ajenas al incendio. En cuanto a los daños materiales, el presidente ha indicado que, provisionalmente, hay siete edificaciones con afectaciones parciales y cuatro más con daños totales, además de vallas, jardines, una industria y un refugio de animales afectados. Ha asegurado que, cuando sea posible, se hará una evaluación detallada de los desperfectos y el Gobierno trabajará para ayudar a restituir estos bienes.

Finalmente, Illa ha admitido que "todos, y el Gobierno primero" tendrán que destinar más recursos en la gestión de los bosques y las franjas de protección. "Tendremos que evaluar como tenemos que cambiar nuestra manera de hacer las cosas ante un cambio climático que todos podemos ver que es aquí", ha concluido. El presidente de la Generalitat, la consellera Parlon, y el presidente del Parlament, Josep Rull, se han reunido este sábado al atardecer con los responsables del dispositivo de extinción en el centro de mando ubicado en el pabellón de La Bisbal.