Anulan la Cantada d'Havaneres de Calella de Palafrugell por el incendio de La Bisbal

La organización de la Cantada d'Havaneres de Calella de Palafrugell ha anunciado que la cita queda finalmente anulada siguiendo las indicaciones de Protecció Civil y de los cuerpos de emergencias. Previamente, los organizadores ya habían advertido de que la celebración de la cantada quedaba condicionada en todo momento a la evolución del fuego y a las instrucciones de los servicios de emergencia.

Finalmente, han tomado la decisión y piden a la población la máxima precaución y que siga en todo momento las indicaciones de Protecció Civil, Policía Local, Mossos d’Esquadra, Bombers y el resto de servicios. La organización se pondrá en contacto con las personas que habían adquirido entradas para informarlas del procedimiento de devolución del importe.

Fuente: Diari de Girona