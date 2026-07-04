Incendios en Catalunya
Anulan la Cantada d'Havaneres de Calella de Palafrugell por el incendio de La Bisbal
La organización ya había advertido de que seguiría las indicaciones de Protecció Civil y los cuerpos de emergencias
Redacció
La organización de la Cantada d'Havaneres de Calella de Palafrugell ha anunciado que la cita queda finalmente anulada siguiendo las indicaciones de Protecció Civil y de los cuerpos de emergencias. Previamente, los organizadores ya habían advertido de que la celebración de la cantada quedaba condicionada en todo momento a la evolución del fuego y a las instrucciones de los servicios de emergencia.
Finalmente, han tomado la decisión y piden a la población la máxima precaución y que siga en todo momento las indicaciones de Protecció Civil, Policía Local, Mossos d’Esquadra, Bombers y el resto de servicios. La organización se pondrá en contacto con las personas que habían adquirido entradas para informarlas del procedimiento de devolución del importe.
Fuente: Diari de Girona
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