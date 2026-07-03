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Villanueva de la Serena pide que sus bebés no figuren como nacidos en Don Benito

La alcaldesa pide al Ministerio modificar el Registro Civil para que los hijos de familias villanovenses vuelvan a inscribirse como nacidos en la localidad

Ana Belén Fernández, alcaldesa de Villanueva, atiende a los medios a las puertas del hospital comarcal este jueves.

Ana Belén Fernández, alcaldesa de Villanueva, atiende a los medios a las puertas del hospital comarcal este jueves. / LCB

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Samuel Sánchez

Don Benito
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La alcaldesa de Villanueva de la Serena, Ana Belén Fernández, ha reclamado este miércoles al Ministerio de Justicia que modifique el sistema informático del Registro Civil para que los hijos de familias empadronadas en la localidad que nacen en el Hospital Comarcal Don Benito-Villanueva de la Serena puedan volver a inscribirse como nacidos en Villanueva.

Fernández ha explicado, en una comparecencia ante el hospital, que desde enero de 2025 la implantación del sistema digital DICIREG impide realizar esta inscripción, de modo que los recién nacidos figuran como nacidos en Don Benito al estar el centro sanitario ubicado en ese término municipal.

La alcaldesa ha defendido que la Ley 20/2011 únicamente moderniza el funcionamiento de los registros civiles y que la normativa no elimina el derecho de los padres a inscribir a sus hijos en el municipio donde están empadronados, conforme al Decreto de 1958.

Por ello, ha solicitado al Gobierno que adapte el programa informático para recuperar la práctica que existía hasta finales de 2024 y ha pedido que, en caso de modificarse el sistema, la medida tenga carácter retroactivo desde enero de 2025 para no perjudicar a las familias afectadas.

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Fernández ha asegurado que la reivindicación “no es una cuestión contra nadie”, sino “de justicia”, y ha añadido que la situación afecta también a otros municipios del área sanitaria cuyos vecinos dan a luz en el Hospital Comarcal Don Benito-Villanueva de la Serena.

Fuente: El Periódico de Extremadura

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