De un video viral de Auronplay al cine: la inspiradora historia de Manuel Cortés en '3000 al mes'

Manuel Cortés nunca imaginó que un vídeo de Auronplay le cambiaría la vida. Corría el año 2016 cuando el streamer le dedicó una crítica que se hizo viral en cuestión de horas. El barbero recuerda aquellos días entre risas: "Es verdad que Auron hizo bromas como que le iba a pegar un navajazo o cosas así, pero no las tomé en serio". Lejos de hundirle, aquel vídeo disparó su negocio hasta límites que él mismo no esperaba. "Esas navidades se podían ver colas en la peluquería de más de 20 personas", relata. Con el tiempo trasladó su barbería a su local actual, en el barrio de la Vileta.

Manuel Cortes cortando el pelo a Guillermo Boglia, director del documental / MANU MIELNIEZUK

Diez años después, aquel boom viral se convierte en documental. Cortés estrenará el próximo 28 de julio en el Atlàntida Film Fest "3000 al mes", título que rinde homenaje al videoclip que le catapultó a la fama, con rimas como "Manuel Cortés haciendo limpios 3000 al mes". El rodaje arrancó inmediatamente después de aquel estallido de popularidad y se ha prolongado durante más de una década. Codirige el proyecto Guillermo Broglia, hijo del escultor uruguayo Enrique Broglia.

El documental repasa la vida de Cortés en clave de comedia, aunque con momentos dramáticos, como la muerte de su madre, y hasta musicales, de la mano de su mujer, bailaora de flamenco. "Son 10 años de mi vida resumidos en hora y media", resume el barbero.

Ella me ha enseñado lo que es el amor de verdad Manuel Cortés — Barbero

Cortés se define como una persona exitosa y no duda en señalar qué es lo que más valora: su mujer y su hija Lia. El documental recoge el momento exacto en el que la vio por primera vez, en una fiesta flamenca en la que ella bailaba. "La conocía del barrio, pero nunca imaginé que estaríamos juntos. Ella me ha enseñado lo que es el amor de verdad", confiesa.

La paternidad también ha marcado un antes y un después en su forma de entender la vida. "Me considero el pilar de mi familia y sé que debo dar buen ejemplo", afirma. Y admite que el cambio ha sido notable desde que su mujer entró en su vida: "Yo antes era muy callejero, no hacía daño a nadie, pero por ejemplo si mis amigos se metían en problemas de fiesta yo me metía en pelea también. Ahora pienso en que tengo una familia que sustentar".

Manuel Cortés en su barbería de La Vileta / MANU MIELNIEZUK

De aquella etapa conserva un recordatorio permanente: una rata tatuada en la piel. "Una rata callejera", se describe a sí mismo, dejando claro que ese estilo de vida ha quedado atrás. Ya no ostenta con el dinero como en el videoclip, asegura.

De competir por Europa a cortarle el pelo a Bad Bunny y Cristiano Ronaldo

La barbería también le ha llevado a cumplir sueños que en su barrio parecían lejanos, como viajar a Estados Unidos para participar en una competición internacional. Ha competido, además, en distintos puntos de España y Europa.

Manuel Cortés junto a Bad Bunny / MANU MIELNIEZUK

Entre los momentos que marcan su carrera, Cortés destaca el día que cortó el pelo a Bad Bunny, en 2018. "Pensé que me estaban vacilando cuando me lo dijeron", recuerda. Sin embargo, los nervios se dispararon más con otro cliente: Cristiano Ronaldo. "Me temblaba la mano, aunque intenté que no lo notara", reconoce. Aquel día también pasaron por su silla Cristiano Jr., Nelson Semedo y el periodista Edu Aguirre. Los nervios, admite, le acompañan tanto en las competiciones como en el día a día con los niños que atiende.

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Manuel Cortés junto a Cristiano Ronaldo / MANU MIELNIEZUK

De cara al futuro, su sueño es concreto: una casa grande con piscina donde puedan jugar sus hijos. Y sobre el documental, tiene claro qué mensaje quiere transmitir: "Trabajando duro puedes pasar de ser un simple barbero del barrio a lo más alto". Cortés cierra con una reflexión personal: "No sé si al público le gustará el documental, pero lo que sé es que no cualquiera tiene una película de él mismo, y es algo que podré enseñar a mis nietos y bisnietos".

Fuente: Diario de Mallorca