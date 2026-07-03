Trapero pide endurecer las penas por tenencia de armas de fuego tras el crimen de un menor en el parque de la Pegaso

"No puede ser que España tenga una de las penas más bajas por tenencia de armas de fuego. Quien tiene un arma de fuego no la tiene para hacer el bien". Lo ha declarado Josep Lluís Trapero, director general de la Policia de la Generalitat, en una rueda de prensa para explicar el crimen a tiros de un menor de edad el jueves por la noche en Barcelona.

Trapero ha estado acompañado del intendente Toni Rodríguez, que ha comunicado el secreto de las actuaciones y confirmado que el crimen "no es un hecho aislado o un accidente; la principal hipótesis es que es un hecho se produce directamente contra la víctima".

El intendente ha confirmado observar: "un repunte de la actividad criminal. También de la de bajo nivel, arraigada a espacios territoriales", apuntando a que "este año se han registrado 65 incidentes con arma de fuego. En 22 de ellos hubo heridos y otros 7 acabaron con alguna muerte". Al respecto, Trapero ha añadido que "el territorio es de la sociedad, no de nigún grupo".

Acceso fácil

El incremento de las armas de fuego en los sucesos más reciente ha sido el elemento central del discurso: "Hemos registrado una proliferación de la delincuencia en todas sus escalas. Desde las grandes estructuras criminales hasta las más básicas. Tienen un acceso más fácil a las armas de fuego. Usan esas armas para proteger negocios y puntos de venta de drogas, o estilos de vida".

Son grupos con adscripción identitaria, grupos anárquicos, líquidos, no muy claros. La violencia es parte de ellos. Toni Rodríguez — Intendente de Mossos d'Esquadra

Ni Trapero ni Rodríguez han querido señalar a las bandas juveniles directamente, amparándose en la investigación abierta y el secreto de las actuaciones. Pero Rodríguez sí que se ha referido al aumento de "grupos con adscripción identitaria, grupos anárquicos, líquidos, no muy claros. La violencia es parte de ellos. Se constituyen subculturas violentas que nos obliga a monitorear continuamente".

Más policía

Sobre eso ha incidido Trapero, adelantando que se van a incorporar "1.300 mossos para incrementar la presencia policial en las calles. Ayudará a visualizar más policía. La policía por sí sola no puede acabar con la actividad delincuencial en la sociedad. Necesitamos la implicación de políticos y la colaboración ciudadana".

Pero el director ha pedido más celeridad a la hora de aplicar medidas legales contra este tipo de delincuencia, poniendo el foco "en el Código Penal y la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Tiene que haber cambios y no han de ser lentos. En 2005 pedimos la incorporación de medidas cautelares. Hemos tardado 20 años en tenerlas. Es como obligar a un profesor a dar clase con el mismo libro durante 20 años. El Código Penal ha de tener una pena que mande a prisión a alguien que tenga un arma de fuego".