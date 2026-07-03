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Turismo de aventura

Así es la tirolina doble más larga de Catalunya: un kilómetro de recorrido, un descenso a 130 kilómetros por hora y las mejores vistas del Pirineo

Esta experiencia permite contemplar algunas de las mejores panorámicas del embalse y de las montañas del entorno pirenaico

Este es el pueblo de ensueño escondido en el Pirineo catalán: tiene dos castillos y es ideal para visitar en verano

La tirolina doble más larga de Catalunya: un kilómetro de recorrido, un descenso a 130 kilómetros por hora y las mejores vistas del Pirineo

La tirolina doble más larga de Catalunya: un kilómetro de recorrido, un descenso a 130 kilómetros por hora y las mejores vistas del Pirineo / Europa Press

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Boí Taüll ha puesto en marcha la tirolina doble más larga de Catalunya, con 1.020 metros de longitud y 102 de desnivel, para iniciar su temporada de verano. Con un extenso recorrido, alcanza velocidades de hasta 130 kilómetros por hora y ofrece unas vistas privilegiadas del entorno del embalse de Rialb y el Prepirineo, la nueva infraestructura conectará los municipios de Tiurana y La Baronia de Rialb y aspira a convertirse en un nuevo referente del turismo de aventura.

La instalación, situada sobre el embalse de Rialb, permitirá a los usuarios sobrevolar el agua a unos 30 metros de altura a lo largo de 960 metros de recorrido y salvar un desnivel superior a los 100 metros. Sale de la cota 2.037 metros y llega a la cota 1.935 metros, y se suma a la tirolina de 200 metros en la base de la estación que se inauguró el verano pasado, informó FGC en un comunicado. El descenso podrá realizarse a más de 130 kilómetros por hora, convirtiendo la experiencia en una de las más espectaculares de Catalunya.

La tirolina forma parte del proyecto de la estación náutica de interior del embalse de Rialb, impulsado por el Consorci Segre Rialb para dinamizar económicamente la zona y atraer nuevos visitantes fuera de la temporada de invierno. La infraestructura ha entrado en funcionamiento a mediados de junio y estará activa todo el verano.

El recorrido permite contemplar algunas de las mejores panorámicas del embalse y de las montañas del entorno pirenaico. Los responsables municipales consideran que la nueva infraestructura puede ayudar a consolidar Tiurana y La Baronia de Rialb como destinos de turismo activo y de aventura. Además de la tirolina, el proyecto incluye un centro de actividades náuticas y un catamarán que conectará ambos municipios a través del embalse, facilitando la llegada de visitantes.

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Además, esta temporada se ampliarán los horarios de servicio del Telecadira de Vaques, con un trayecto de 20 minutos, que funcionará desde el martes 21 de julio y hasta el final de la temporada

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