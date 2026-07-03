Protecció Civil pide no desplazarse desde Barcelona a la Costa Brava "por los incendios forestales activos"

Un incendio en la Bisbal de l'Empordà, que ya quema unas 750 hectáreas y en el que los Bombers trabajan con 64 dotaciones, y otro prácticamente simultáneo en Vilademuls, en la comarca del Pla de l'Estany, mantiene confinadas a más de una decena de poblaciones en Girona.

El primero de ellos, que quema sin control en las Gavarres, mantiene confinadas a 12 localidades de Girona: Calonge, Sant Antoni, Castell d'Aro, Platja d'Aro, S'Agaró, Cruïlles, Monells, Sant Sadurní de l'Heura, Forallac, Llagostera y Santa Cristina d'Aro, así como la Bisbal.

La principal hipótesis con la que trabajan sobre la causa es un trabajo mecánico en una carretera. El incendio de la Bisbal d'Empordà se ha intensificado por el viento de 'tramuntana' y el flanco derecho ha entrado en el macizo de las Gavarres. El viento que sopla en la zona "está provocando focos secundarios y dificulta las labores de extinción".

Piden posponer desplazamientos desde Barcelona

Ante el avance del fuego de la Bisbal y el fuerte viento que sopla en la zona, Protecció Civil ha pedido a la población del àrea Metropolitana que "tenía previsto desplazarse hacia las zonas del Baix Empordà, Gironès y Pla de l’Estany que posponga el desplazamiento, para facilitar las tareas de extinción de los incendios forestales activos", ha escrito Protecció Civil en la red social 'X'.

Los Bombers también recomiendan "evitar los desplazamientos a la zona costera del Baix Empordà durante el día de hoy a causa del incendio", y explican que "la descongestión de las carreteras es esencial para garantizar una respuesta efectiva de los servicios de emergencias".

El fuego es visible desde puntos como Sant Feliu de Guíxols, Platja d’Aro o Santa Cristina d’Aro, donde el cielo se ha ido volviendo más oscuro y anaranjado a medida que avanzaba la mañana. Tan solo unas horas después de estas primeras llamas, se ha originado otro fuego en Vilademuls, menos grave, también ha confinado a otras dos localidades, Vilavenut y del Palol de la Farga (Girona).

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Carreteras cortadas

Los incendios han obligado a cortar cinco carreteras de la red viaria catalana. La GI-513 está interrumpida entre Bantoles y Vilademuls, la GIV-5132 entre Banyoles i Vilademuls, la GI-660 en el tramo entre La Bisbal d'Empordà y Calonge, GIV-6612 Llagostera – Calonge y la C-66 en Palafrugell.