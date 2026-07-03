La policía detiene a un hombre por fotografiar con el móvil a chicas en la piscina de Sant Joan de Vilatorrada
Los testigos sostienen que ha molestado a otros usuarios de la instalación hasta que lo han arrestado los agentes municipales
Eduard Font Badia
La Policía Local ha detenido a un hombre porque presuntamente estaba haciendo fotografías a usuarias de la piscina de Sant Joan de Vilatorrada con su teléfono móvil. Además, supuestamente ha molestado a otras personas en esta misma instalación.
Los agentes municipales han recibido un aviso en el que se les informaba del tipo de acciones que presumiblemente estaba llevando a cabo este individuo. Los testigos lo han acusado de captar imágenes de chicas y de tener un comportamiento inapropiado.
Por esta razón, muchos de los bañistas se han sentido incómodos, hasta el punto de que ha tenido que intervenir la policía. Cuando el sospechoso ha sido arrestado, los Mossos d'Esquadra lo han trasladado a la comisaría.
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Fuente: Regió7