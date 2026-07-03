Orriols denuncia un ataque con pintura a la sede de Aliança Catalana en Girona

La líder de Aliança Catalana, Sílvia Orriols, ha denunciado en las redes sociales un ataque con pintura a la sede del partido en Girona. Orriols ha difundido un vídeo de las cámaras de seguridad en el que se ve a una persona en el exterior del local de madrugada y a otra que la estaría grabando.

En la publicación, la alcaldesa de Ripoll asegura que dos personas habrían rociado con pintura la sede gerundense de la formación. «¿Me podéis ayudar a identificar a estos dos papanatas que han rociado con pintura nuestra sede de Girona?», ha escrito la líder del partido ultra.

Orriols también ha reclamado que los responsables asuman las consecuencias. «Ya que no respetan el librepensamiento ni la propiedad privada, que se vean obligados a respetar la ley y pagar céntimo a céntimo la multa», ha añadido.

Noticias relacionadas

Las imágenes difundidas corresponden a una grabación de seguridad en la que se ve a una persona caminando de noche junto al edificio y a otra que parece grabar la acción. Por el momento, no ha trascendido si el partido ha presentado denuncia formal por los hechos.