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Operación salida de verano, en directo: última hora del tráfico, retenciones y estado de las carreteras

La DGT pone en marcha la Operación Verano 2026

Operación salida de verano 2026

Operación salida de verano 2026 / ACN

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Este viernes, 3 de julio, arranca el primer dispositivo especial de la Operación Salida de verano que finalizará el domingo día 5.  La previsión de la DGT, 4.830.000 millones de desplazamientos de largo recorrido, supera en un 3,7% la cifra de desplazamientos del verano pasado. 

EL PERIÓDICO abre un hilo informativo con la última hora del tráfico y el estado de las carreteras.

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