Operación salida de verano, en directo: última hora del tráfico, retenciones y estado de las carreteras

Circulación densa en los alrededores de Barcelona

La AP-7 concentra buena parte de las incidencias, con retenciones en ambos sentidos a la altura de Barberà del Vallès, Santa Perpètua de Mogoda, Badia del Vallès, Sant Cugat del Vallès, El Papiol y Castellbisbal. Además del elevado volumen de tráfico, una avería mantiene un carril cortado en sentido Girona y otro vehículo averiado dificulta la circulación en dirección Tarragona.

También registran importantes retenciones las Rondas de Barcelona. En la B-10 (Ronda Litoral) hay circulación lenta en varios tramos y un accidente mantiene un carril cortado en sentido Nus de la Trinitat. En la B-20 (Ronda de Dalt) se suceden las retenciones tanto en dirección norte como hacia el oeste.

El resto de accesos y salidas de Barcelona también presentan circulación densa. La A-2 acumula cuatro kilómetros de retenciones entre Sant Joan Despí y Cornellà en dirección Lleida, mientras que la B-23, B-30, C-17, C-33 y C-58 registran tráfico lento por el elevado volumen de vehículos. En la C-58, además, un accidente a la altura de Terrassa obliga a circular con un carril menos.