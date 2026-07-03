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Operación salida de verano, en directo: última hora del tráfico, retenciones y estado de las carreteras
La DGT pone en marcha la Operación Verano 2026
Este viernes, 3 de julio, arranca el primer dispositivo especial de la Operación Salida de verano que finalizará el domingo día 5. La previsión de la DGT, 4.830.000 millones de desplazamientos de largo recorrido, supera en un 3,7% la cifra de desplazamientos del verano pasado.
EL PERIÓDICO abre un hilo informativo con la última hora del tráfico y el estado de las carreteras.
Circulación densa en los alrededores de Barcelona
La AP-7 concentra buena parte de las incidencias, con retenciones en ambos sentidos a la altura de Barberà del Vallès, Santa Perpètua de Mogoda, Badia del Vallès, Sant Cugat del Vallès, El Papiol y Castellbisbal. Además del elevado volumen de tráfico, una avería mantiene un carril cortado en sentido Girona y otro vehículo averiado dificulta la circulación en dirección Tarragona.
También registran importantes retenciones las Rondas de Barcelona. En la B-10 (Ronda Litoral) hay circulación lenta en varios tramos y un accidente mantiene un carril cortado en sentido Nus de la Trinitat. En la B-20 (Ronda de Dalt) se suceden las retenciones tanto en dirección norte como hacia el oeste.
El resto de accesos y salidas de Barcelona también presentan circulación densa. La A-2 acumula cuatro kilómetros de retenciones entre Sant Joan Despí y Cornellà en dirección Lleida, mientras que la B-23, B-30, C-17, C-33 y C-58 registran tráfico lento por el elevado volumen de vehículos. En la C-58, además, un accidente a la altura de Terrassa obliga a circular con un carril menos.
Cuatro fechas marcadas
Por tanto, la Operación Verano 2026 estará integrada por cuatro grandes operaciones especiales: Primera operación especial de verano del 3 al 5 de julio; operación especial 1 de agosto del 31 de julio al 2 de agosto; operación especial 15 de agosto del 14 al 16 de agosto y operación retorno del verano del 28 al 31 de agosto.
Coincidiendo con el inicio de la temporada estival, esta primera operación sumará los desplazamientos de quienes comienzan sus vacaciones en el mes de julio y los movimientos habituales de fin de semana, lo que provocará, según la DGT, un importante incremento de la intensidad circulatoria en las principales vías de salida de los grandes núcleos urbanos y en los itinerarios hacia destinos turísticos y segundas residencias. Durante el retorno del domingo, el tráfico se concentrará en sentido hacia los núcleos urbanos, donde se prevén las principales retenciones por la tarde y primeras horas de la noche.
La operación verano arranca hoy con 104 millones de desplazamientos previstos hasta el 31 de agosto
La Dirección General de Tráfico (DGT) pone en marcha este viernes, 3 de julio, el primer dispositivo especial de la Operación Verano 2026, durante la cual están previstos 104 millones de desplazamientos de largo recorrido hasta el 31 de agosto. Este fin de semana --desde las 15 horas del viernes hasta las 00.00 horas del domingo-- se esperan ya 4.830.000 millones.
La operación contempla cuatro operaciones especiales, dispositivos específicos para todos los fines de semana estivales, planes especiales con motivo de las operaciones Paso del Estrecho y Paso de Portugal, y un dispositivo extraordinario para gestionar la movilidad asociada al eclipse de Sol del próximo 12 de agosto.
Comienza la operación salida con complicaciones en la AP-7 y la Ronda Litoral
Gran parte de los catalanes hoy comienzan la operqción salida de verano. Un camión averiado en Sant Cugat -hace ya cinco horas- mantiene un carril cortado y continúa provocando retenciones en la AP-7. Por otro lado, otro carril cortado en la Ronda Litoral también suma 5 kilómetros entre Santa Coloma y Sant Adrià.
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