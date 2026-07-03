Nicolás Moen (16 años), el portento de la trompa becado en Estados Unidos: "Hay gente de mi edad que dice que acabaré debajo de un puente por dedicarme a la música"

La primera vez que vio una trompa fue cuando tenía nueve años. El niño tocaba el piano desde los cinco, pero ese fue su primer contacto con el instrumento de viento-metal. El pequeño estaba en su cuarto y escuchó cómo su padre, músico profesional, la hacía sonar en el salón. Saltó de su asiento, bajó corriendo y tuvo un flechazo que ahora le hará cruzar el charco. Ese joven es Nicolás Moen, un prometedor intérprete ovetense de 16 años recién cumplidos que este verano cambia las aulas del Conservatorio Profesional de Música de Oviedo por los bosques de Michigan (EEUU) para disfrutar, como recompensa a su talento, de una beca de seis semanas en el prestigioso Interlochen Center for the Arts desde el pasado viernes hasta mediados de agosto.

«Estoy nervioso, por la expectativa; es una gran oportunidad y me dará una experiencia increíble», manifiesta el chico sentado en un sofá del Auditorio Príncipe Felipe y con la vista puesta en ganarse el pan dentro de una orquesta. Así, es consciente de las puertas que le puede abrir a su futuro la formación: compartirá día a día y clases con la mejor cantera internacional de instrumentistas.

El campamento que acogerá al ovetense –que acaba de finalizar 4.º de la ESO en el IES La Ería y el mismo curso en el Conservatorio Profesional de Música «Anselmo González del Valle» de Oviedo– lo fundó el reconocido músico Joseph Maddy hace 98 años para que los jóvenes músicos no perdieran el ritmo en verano. Allí Nicolás, que se ganó la beca en el mes de abril gracias a una audición online, se enfrentará a una agenda frenética de ensayos orquestales, música de cámara y clases individuales, pero también a una cultura que une arte, deporte y ocio.

«Hay dos lagos con muchas actividades y pistas de tenis», describe el chico, que se declara un deportista nato que ha «hecho de todo», como fútbol, baloncesto, natación, balonmano. «Ahora estoy mucho con la escalada», detalla. El colofón llegará el 9 de agosto, cuando todos los músicos asistentes, que son unos 200, se unan para interpretar «Les Préludes» de Franz Liszt, el himno oficioso del centro.

El objetivo también es doble en Interlunchen. Por un lado, el vital, que es traerse la vivencia de haber compartido día a día con los mejores músicos adolescentes del mundo hasta los 18 años de edad; por otro, otro más material: regresas con la maleta cargada de «fotos y programas de música» y amigos. Además, también participa en un certamen «Concerto Competition», del cual ya ha pasado la primera ronda, y cuyos ganadores actúan como solistas junto a la orquesta o conjunto de vientos de su división dentro de la institución..

Nicolás afronta el reto y habla de su futuro con una madurez impropia para su corta vida. «Hay gente de mi edad que dice que voy a acabar debajo de un puente por dedicarme a la música», manifiesta, para considerar a renglón seguido que es una disciplina que «aporta a mi vida muchas cosas, aunque no acabe siendo profesional de esto». Aprecia especialmente «la creatividad, las horas de dedicación y la disciplina» que se requieren en el área.

Música en el ADN

La historia de Nicolás con la música es de las que vienen en el ADN y no se entiende sin la influencia de su padre, David Moen, un músico norteamericano que aterrizó en Oviedo en 1992 para integrarse en la Orquesta Sinfónica del Principado de Asturias (OSPA), de la que es tuba principal y también solista. «Él no conoció a su abuelo, pero tocaba la trompa también; es algo que va en la sangre», comenta el padre como argumento para la manera del retoño de «identificarse» rápido con el instrumento.

David Moen conoce bien cómo es Interlochen, pues trabajó allí antes de recalar en España, en el equipo de logística, montando escenarios, mientras tocaba en una banda de empleados de «magnífica calidad». El tubista define el sitio como un «lugar mágico» por su ubicación, en plena naturaleza y en la zona de los grandes lagos («Interlochen» significa literalmente «entre lagos»).

En cuanto a la formación, el joven comenzó su instrucción en la escuela Divertimento, con el piano, con Manuel Cabo, para luego caer rendido a las virtudes de la trompa gracias a la historia que abría estas líneas; después, se integró en la Banda de Música de Candás, donde le tuteló Ángel Gabela, hasta su actual profesor, José Rodrigo Roglá, que da clase en el Conservatorio Profesional. En esta institución, además, Nicolás acaba de alzarse con un tercer puesto en los duetos del XIX Concurso de Música de Cámara de la institución, donde su hermano mayor, Joel Moen, de 18 años y que toca el clarinete, se hizo con el primer puesto.

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Mientras Nicolás guarda el instrumento en la funda tras mostrarlo y hacerlo sonar brevemente, reitera su intención sobre el viaje de «haber tocado en una gran orquesta» y de la «convivencia» con muchos músicos de su edad con una actividad que «quizá en España no puedes encontrar». Por otro lado, su padre expresa, además, la curiosidad sobre el inglés que maneje a su regreso. «Quiero ver qué vocabulario usa, ver cómo hablan los jóvenes allí que, seguro, yo ya no entendería», bromea, en ciernes de que su retoño cierre un círculo musical que él mismo comenzó en los Grandes Lagos hace cuatro décadas.