Los Mossos en alerta por la expansión de bandas juveniles por Barcelona y su área metropolitana

El asesinato de un joven de 15 años en el parque de la Pegaso de Barcelona, tras un ajuste de cuentas entre bandas juveniles, no es un hecho aislado. Políticos y fuerzas de seguridad manifiestan su preocupación por el crecimiento del fenómeno en los últimos tiempos en Barcelona y su área metropolitana.

Unas bandas cuya actividad ha mutado y ha virado hacia el crimen organizado. Ya no solamente actúan en los parques, como en sus inicios, para marcar sus territorios. Ciberestafas, tráfico de drogas (especialmente marihuana) o mayor profesionalización delictiva de sus miembros son algunas de las características de estos grupos, cuyo caladero de adhesiones ya no está en la calle, sino en internet. Y tiene en los menores de edad a su 'target' principal de reclutación.

En Barcelona, controlan zonas en Sants, Sant Andreu, Nou Barris o el parque de la Pegaso donde se ha cometido el último crimen. Pero fuera del término municipal también han dejado huella: L'Hospitalet, Terrassa o Rubí han registrado varios sucesos relacionados con estos grupos.

Bandas 2.0

Según fuentes policiales, estas nuevas 'bandas 2.0' ya no funcionan con las mismas dinámicas que Latin Kings o Ñetas, que fueron las pioneras en arraigar en España allá por el año 2000. Latin Kings llegó a inscribirse como asociación cultural en su origen.

Ahora se han vuelto más agresivas y recurren a las armas de fuego. Los dos grupos dominantes en la actualidad son los irreconciliables Dominican Don't Play (DDP) y Trinitarios. Pero existen más de treinta grupúsculos establecidos por todo el territorio catalán, que no tienen nada que ver con estos dos gigantes.

"No necesariamente todas son bandas latinoamericanas que establecen aquí una sucursal", explican fuentes policiales. Ahora hay una atomización de estos grupos que se componen de forma local. Bandas de inspiración latina, pero que a menudo ya han sido creadas aquí.

Armas de fuego

Muchos de estos grupos manejan armas de fuego. Y reclutan a chicos cada vez más jóvenes. EL PERIÓDICO reveló que en Madrid están sumando a niños de 9 años porque son inimputables. En Barcelona se han registrado casos de chavales de 11 años perteneciendo a estas estructuras. Estos jóvenes suelen ser empleados para transportar droga en patinete o incluso para cometer homicidios.

Las armas de fuego son cada vez más fáciles (y baratas) de conseguir. CUentan fuentes policiales que usan sobre todo armas marcadas. Es decir, con las que ya se han cometido delitos previos, porque resultan más baratas en el mercado negro. Desde 500 euros, tal y como explicó este periódico. "Las suelen usar para intimidar, pero siempre existe el riesgo de que las acaben usando para matar", explican fuentes de Mossos.

La financiación de estos grupos criminales llega principalmente por el tráfico de drogas. Los cultivos de cannabis son los focos principales, aunque también trafican con cocaína. El control por los puntos de venta es uno de los motivos habituales por los que se producen las reyertas. Del mismo modo, los miembros de cada banda están obligados a pagar cuotas a sus superiores por su pertenencia al grupo.

Elementos nacionales

La procedencia de los miembros también ha cambiado. Lo que en un principio parecía terreno acotado sólo a jóvenes latinoamericanos, ahora cuenta con multitud de miembros españoles, marroquíes y rumanos. "Denominarlas bandas latinas ya no tiene sentido", declaraban a este diario fuentes de Policía Nacional.

El reclutamiento tampoco tiene ya lugar en los parques. Según fuentes policiales, la mayor parte de las adhesiones llegan por internet. Los captadores pescan en las redes sociales, con un modus operandi similar al del terrorismo yihadista. Proselitismo en cuentas que exhiben colores y simbología de estos grupos; fotos de miembros posando con drogas y dinero, para deslumbrar a los menores de edad.

Plan especial en Barcelona

El problema se ha agravado en Barcelona hasta tal punto que ha saltado a la esfera política. El pleno de Barcelona aprobó en marzo elaborar un plan entre la Guardia Urbana, Mossos d'Esquadra y policías locales del área metropolitana para "luchar contra la actividad de las bandas juveniles delictivas".

La propuesta puso de acuerdo a Junts y PSC. La medida fue propuesta por los primeros, cuyo presidente en el grupo municipal, Jordi Martí, la definió como una iniciativa destinada a "mejorar el futuro y la necesidad de colaboración institucional". Mientras, el teniente de alcalde Seguridad, Albert Batlle (PSC), calificó de "buena noticia" que el pleno se alinee en este ámbito y pidió implicación de todos los actores para resolver esta problemática.

Respecto al suceso de ayer en Barcelona, ya ha tenido la correspondiente respuesta política: el alcalde Jaume Collboni ha pedido en una entrevista a RAC1 "absoluta contundencia" y "más policías y más penas" ante la tenencia de armas y el tráfico de drogas, además de reconocer estar "preocupado y un poco cabreado" ante estos delitos "a pesar del importante trabajo que se está haciendo".