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Un mecánico desmonta el mito sobre los neumáticos de tu coche: "No caducan, pero..."
El experto explica que la ITV no rechaza los neumáticos por su antigüedad, salvo que presenten daños visibles o desgaste
Esto es lo que significa cada elemento de las pegatinas de los neumáticos
La vida útil de los neumáticos es una de las dudas más habituales entre conductores, especialmente en lo relativo a su seguridad y a su validez en la ITV. El mecánico Juan José Ebenezer ha querido aclarar este debate con una explicación directa sobre su envejecimiento. Según señala, "en la ITV nunca te pueden echar para atrás un neumático aunque tenga 20 años de antigüedad, porque los neumáticos realmente no caducan".
No caducan, pero no son eternos
El experto insiste en que, aunque los neumáticos no tengan una fecha de caducidad oficial, esto no significa que mantengan intactas sus propiedades con el paso del tiempo. “Un neumático en un almacén en teoría no pierde tanto las propiedades y no caduca, pero eso no quiere decir que no pierda prestaciones”, explica.
De hecho, recomienda no montar neumáticos con más de cinco o seis años, incluso si son técnicamente “nuevos”.
El problema de los neumáticos antiguos “nuevos”
Uno de los puntos clave que destaca el mecánico es la antigüedad del neumático en el momento de la compra. “Si estás pagando por un neumático nuevo, no deberías montar uno que lleve cinco o seis años almacenado”, advierte.
Con el tiempo, según explica, pueden aparecer problemas como menor duración, grietas o pérdida de material, incluso aunque hayan estado bien conservados.
Cómo saber la fecha de fabricación
Ebenezer recuerda que la clave está en el código DOT que aparece en el lateral del neumático, un número de cuatro cifras que indica la semana y el año de fabricación. Por ejemplo, un neumático marcado con 5021 fue fabricado en la semana 50 del año 2021.
Seguridad por encima de la antigüedad
El mecánico insiste en que la ITV solo rechaza los neumáticos si presentan defectos visibles como grietas o desgaste, no por su edad. Sin embargo, alerta de que la antigüedad sí influye en la seguridad real del vehículo. “Mi objetivo es que la gente sepa lo que está comprando y lo que monta en su coche”, concluye.
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Fuente: Información
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