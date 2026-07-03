Un interno con perfil conflictivo agrede a un funcionario del Puig de les Basses

El sindicato UGT Presons ha denunciado una nueva agresión a un funcionario del centro penitenciario Puig de les Basses, en Figueres, la tercera registrada durante el mes de junio, según la organización sindical. Los hechos ocurrieron el martes durante un traslado desde el DERT (departamento de régimen cerrado), cuando un interno atacó a un empleado del centro.

Según ha explicado el sindicato, la agresión se produjo mientras el trabajador desarrollaba su trabajo. El interno le propinó un fuerte puñetazo en la cabeza, lo que lo hizo caer al suelo. Una vez en el suelo, el agresor continuó el ataque con una patada en la cara.

UGT Presons asegura que, afortunadamente, las lesiones físicas no han sido graves, pero alerta de que este hecho «no puede servir para minimizar» la gravedad del episodio. El profesional de vigilancia penitenciaria necesitó asistencia médica en el centro y al día siguiente, en la mutua.

Fuentes sindicales indican que el interno tiene un perfil conflictivo y que acumula varias sanciones por conductas agresivas, tanto hacia otros presos como hacia funcionarios. Las mismas fuentes señalan que incluso ha sido clasificado en primer grado por su peligrosidad.

El sindicato remarca que esta es ya la tercera agresión a profesionales de la prisión de Puig de les Basses en menos de un mes, una situación que, según denuncia, evidencia que no se trata de hechos aislados.

Salud mental y falta de personal

La organización sindical también pone el acento en las consecuencias que estos episodios tienen sobre los profesionales. Según UGT Presons, el impacto de las agresiones va más allá de las lesiones físicas y puede provocar secuelas en la salud mental y el bienestar emocional de los trabajadores.

El sindicato vincula esta situación a la falta de personal, al «incremento de la población reclusa y a la saturación del centro». Según UGT Presons, estos factores hacen insuficiente el aumento de plantilla conseguido con el último acuerdo y dificultan la aplicación de medidas de seguridad ya pactadas, como el trabajo por parejas.

UGT Presons considera que la falta de formación continuada y el aumento de la conflictividad están llevando al centro penitenciario de Puig de les Basses «al límite» y reclama a la Secretaría General y a la dirección del centro que adopten medidas urgentes y efectivas para evitar que se repitan nuevos episodios violentos.

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El sindicato exige que cualquier acción violenta reciba una respuesta firme y la aplicación rigurosa de las consecuencias disciplinarias correspondientes. «No podemos esperar que la próxima agresión tenga consecuencias irreparables para actuar», concluye UGT Presons en un comunicado.