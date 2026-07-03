Medida polémica
El Institut Sants de Barcelona pierde su biblioteca escolar un mes después de inaugurarla para acoger un grupo adicional de 1º de ESO
El Consorcio de Educación de Barcelona (CEB) defiende que esta será una ubicación provisional, hasta que terminen las obras de acondicionamiento del aula definitiva, aún en fase de redacción
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Menos de un mes después de inaugurar su flamante biblioteca, bautizada como 'El far de Sants', la comunidad educativa del Institut Sants de Barcelona recibía atónita la noticia de que debían prescindir de ella. Cerrarla. El centro necesitaba ese espacio -estrenado este mismo mes de junio- para acoger el aula del grupo adicional de 1º de ESO que el Consorcio de Educación de Barcelona (CEB) ha asignado al centro el próximo curso. "Cerrar una biblioteca escolar para hacer un aula es un paso atrás inadmisible. Cuando más necesitamos fomentar la lectura, el pensamiento crítico y el acceso al conocimiento, eliminarlas es una decisión que envía un mensaje pésimo: que la biblioteca escolar es prescindible", publicaba en X por el Col·legi Oficial de Bibliotecaris-Documentalistes de Catalunya (COBDC), pidiendo al consorcio que dé marcha atrás "de forma inmediata" y garantice la continuidad de su biblioteca escolar, algo que, hoy por hoy, no parece estar en sus planes.
Fuentes del consorcio defienden que "de acuerdo con la dirección del centro", este nuevo grupo se ubicará "provisionalmente" en la biblioteca, hasta que termine las obras de acondicionamiento del espacio que será su aula definitiva. "En estos momentos se está trabajando en la redacción del proyecto de reforma del espacio definitivo para el grupo, obras sujetas a la obtención de una licencia de obra mayor, ya que se ha de abrir una nueva ventana en la fachada", apuntan desde el CEB, añadiendo que los trabajos empezaran "lo antes posible" -es decir, no han empezado-, una vez se completen los trámites y se disponga del permiso.
Así las cosas, el consorcio confirma lo denunciado por profesores y familias: el instituto no dispondrá este septiembre de la biblioteca en la cuya creación llevaban trabajando cuatro años, inaugurada a final de este curso.
"Aunque el centro no dispone de los espacios necesarios para poder acoger al nuevo alumnado con unas condiciones mínimas, se nos asigna un grupo nuevo, pero no se nos proporcionan recursos para poder llevarlo a cabo", denuncia el profesorado del centro en un manifiesto público. "La comisión de biblioteca ha trabajado incansablemente en la creación del espacio y en sus objetivos; y el equipo de Visual y Plástica ha elaborado un mural en la biblioteca y se ha pintado la puerta con su nombre, 'El far de Sants', el faro como luz que nos guía hacia la lectura", apunta el manifiesto docente.
Fuentes del consorcio señalan que las preferencias de escolarización no se conocen hasta que finaliza el periodo de preinscripción, por lo que "no ha sido posible actuar con anticipación para obtener estos permisos e iniciar antes las obra"
"Otro caso en el que, desgraciadamente, llueve sobre mojado y se evidencia la situación crítica que viven las bibliotecas escolares en Catalunya", apuntan desde el COBDC.
Clave para atender a la diversidad
El profesorado apunta que el espacio de la biblioteca es clave para atender la diversidad y ayudar a aquellos alumnos que necesitan apoyo y refuerzo. "Los muebles lo crearon usuarios del centro de salud mental de Les Corts, y también ha sido fundamental la voluntad de gran parte del claustro de realizar actividades para confeccionar los cojines, elaborar recomendaciones de libros de conocimientos y colaborar en acciones como forrar libros, ordenar y catalogar", destacan los docentes instando a la conselleria a dar marcha atrás en esta decisión, recordándoles que la LEC señala que todo centro educativo tiene que tener una biblioteca escolar.
El comunicado de los profesores añade que el problema de los espacios también afecta a los desdoblamientos que algunas materias comunes necesitan para garantizar unas condiciones de aprendizaje adecuadas.
Fuentes del CEB defienden por último que "es importante tener en cuenta que las preferencias de escolarización no se conocen hasta que finaliza el periodo de preinscripción, por lo que no ha sido posible actuar con anticipación para obtener estos permisos e iniciar antes las obra".
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