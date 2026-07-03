Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Tiroteo BarcelonaTráfico Tour 2026España - AustriaPortugal - CroaciaAsesinato AlicantePlayas BarcelonaViviendaRosalíaVenezuelaLamine YamalDespoblaciónArquitecto
instagramlinkedin

En Directo

Riesgo alto

Incendios forestales en Catalunya y resto de España, en directo | Última hora de los fuegos activos

Los Bomberos dan por estabilizado el incendio de vegetación forestal iniciado en Tiana, con 48 hectáreas afectadas

Los Bomberos dan por estabilizado el incendio de vegetación forestal iniciado en Tiana, con 48 hectáreas afectadas

Los Bomberos dan por estabilizado el incendio de vegetación forestal iniciado en Tiana, con 48 hectáreas afectadas / Otras

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

David López Frías

Jose Real

Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

Los avisos por riesgo de incendio se mantienen activos en buena parte de Catalunya. En este contexto, Protecció Civil ha instado a extremar la precaución.

De momento, el foco más importante sigue avanzando en Tamarite (Huesca), en la zona de la Franja entre Aragón y Catalunya, que ya ha superado las 4.000 hectáreas quemadas.

Noticias relacionadas

Sigue en este hilo en directo todas las novedades de los incendios de Catalunya y el resto de España:

Actualizar
Ver más

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Carme, voluntaria con 89 años: 'Mi criterio es que la persona mayor nunca pierda el ánimo de crecer
  2. Un 40% de los pacientes con cáncer de próstata reciben tratamientos que pueden favorecer la osteoporosis
  3. La víctima de la violación de Igualada habla por primera vez cinco años después: 'Yo no lo recuerdo, pero mi cuerpo lo vivió
  4. La cueva de Altamira deja de ser un monumento
  5. La terapeuta de los Andic trató con padre e hijo su conflicto por el coste de la boda del primogénito
  6. Asaltan y roban un coche en plena autovía en Albacete, dejando a sus pasajeros, un padre y su hija, abandonados en la carretera
  7. Las hermanas de Jonathan Andic: 'Mi hermano no tiene ninguna obsesión por el dinero
  8. Tragedia en Canadá: muere por rabia un niño de 11 años que despertó con un murciélago en la cara

Estabilizado el incendio de Canet de Rosselló, que ha obligado a evacuar a 1.700 personas y ha destruido 281 bungalows

Las ópticas alertan sobre las gafas de sol baratas: "Es peor llevar unas sin filtro que no llevar nada"

Las ópticas alertan sobre las gafas de sol baratas: "Es peor llevar unas sin filtro que no llevar nada"

Las hermanas de Jonathan Andic: "Mi hermano no tiene ninguna obsesión por el dinero"

Las hermanas de Jonathan Andic: "Mi hermano no tiene ninguna obsesión por el dinero"

El Gobierno retirará la Gran Cruz de Sanidad al psiquiatra Antonio Vallejo-Nájera: "Ninguna democracia puede homenajear a quien disfrazó de ciencia sus teorías para justificar el odio"

El Gobierno retirará la Gran Cruz de Sanidad al psiquiatra Antonio Vallejo-Nájera: "Ninguna democracia puede homenajear a quien disfrazó de ciencia sus teorías para justificar el odio"

Los incendios se ceban con el sur de Francia: evacuaciones masivas, cientos de hectáreas calcinadas y seis personas heridas

Los incendios se ceban con el sur de Francia: evacuaciones masivas, cientos de hectáreas calcinadas y seis personas heridas

Directo | Un incendio en la Bisbal d'Empordà obliga a confinar un barrio y una casa de colonias

Directo | Un incendio en la Bisbal d'Empordà obliga a confinar un barrio y una casa de colonias

Aviso del Meteocat: Catalunya vivirá a partir de este domingo la segunda ola de calor del verano

Aviso del Meteocat: Catalunya vivirá a partir de este domingo la segunda ola de calor del verano

Doble crimen machista en Alicante: un hombre mata a su mujer y a una hija y hiere a otra en una partida rural

Doble crimen machista en Alicante: un hombre mata a su mujer y a una hija y hiere a otra en una partida rural