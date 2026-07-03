El incendio de Les Gavarres sigue quemando sin control y alcanza ya las 2.300 hectáreas afectadas

El incendio forestal que arrasa Les Gavarres continúa activo después de haberse declarado este viernes por la mañana en La Bisbal d’Empordà (Baix Empordà). El fuego avanzó sin control hacia el macizo, empujado primero por la tramontana y después condicionado por el cambio de viento. Los Mossos d’Esquadra detuvieron a un operario por su presunta relación con el origen del incendio, que se atribuye inicialmente al uso de una radial durante unos trabajos de mantenimiento en una carretera en plena alerta por riesgo de incendio. Las llamas obligaron a confinar varios municipios del Baix Empordà, realizar desalojos preventivos, movilizar a cientos de efectivos y activar el máximo nivel de mando de los servicios de emergencia.

Según la última actualización facilitada anoche desde el Centro de Mando Avanzado de La Bisbal, el incendio ya había afectado a unas 2.300 hectáreas. El objetivo de los bomberos durante la noche era trabajar para estabilizar el flanco derecho y dos terceras partes del flanco izquierdo. El dispositivo nocturno estaba formado por 400 bomberos y 100 efectivos de la UME, mientras se mantenía el confinamiento de 9.700 personas en siete municipios de la zona.

Columna de humo del incendio forestal que se ha declarado en La Bisbal d'Empordà (Girona) / David Borrat / EFE

El fuego comenzó por la mañana en la zona de La Bisbal d’Empordà y rápidamente entró en el Espai Natural Protegit de les Gavarres. La columna de humo se hizo visible desde muchos puntos del Baix Empordà y oscureció el cielo en municipios de la costa como Palamós, Platja d’Aro, Sant Feliu de Guíxols o Santa Cristina d’Aro, donde también se detectó la llegada de ceniza. El impacto visual del incendio fue inmediato y generó una avalancha de llamadas al 112, sobre todo desde el Baix Empordà, con vecinos que alertaban de la presencia de humo o pedían información sobre la evolución del fuego.

Los bomberos advirtieron que se trataba de un incendio de gran complejidad. El fuego avanzaba en propagación ascendente, favorecido por las altas temperaturas, la vegetación seca y el viento. Desde el primer momento, la estrategia del dispositivo se centró en trabajar los flancos para evitar que el incendio ganara más amplitud y comprometiera nuevas zonas forestales. El punto más delicado era el flanco derecho, porque podía abrir el fuego hacia nuevas zonas del macizo con la entrada de la marinada y la ola de calor prevista para los próximos días.

Los mandos de los Bomberos explicaron que, de cara a la noche, se preveía un cambio en el comportamiento del incendio. Tras una tarde marcada por el pulso entre la marinada y la tramontana, el fuego pasaba a estar más conducido por el viento del norte. Este escenario permitía trabajar de forma más limpia y con menos cambios repentinos que durante el día. Aun así, el riesgo continuaba siendo elevado: si el flanco derecho se abría hacia la zona de Girona, el incendio podía llegar a tener un potencial de más de 30.000 hectáreas.

Pirocúmulo

El incendio también generó durante la tarde un pirocúmulo, una nube formada por el calor intenso del propio fuego. Los bomberos hicieron un seguimiento continuado por el riesgo de que se desplomara sobre el flanco izquierdo y generara situaciones de inseguridad para las dotaciones. Por la noche, sin embargo, el pirocúmulo había desaparecido y esto abrió un escenario diferente, con un incendio más conducido por la tramontana y con menos incertidumbres en el comportamiento inmediato de las llamas.

Un helicóptero sobrevuela en el humo del incendio, en La Bisbal d'Empordà, Girona, Catalunya / Glòria Sánchez / Europa Press

La magnitud del fuego y la simultaneidad con otros incendios llevaron a los bomberos a activar el Ssiscom 5, el máximo nivel de mando. Además del fuego de Les Gavarres, durante la jornada también se declararon incendios en Vilavenut, en el municipio de Fontcoberta (Pla de l’Estany), y en Bescanó (Gironès), lo que obligó a repartir recursos y reforzar la cobertura en todo el territorio. El dispositivo movilizado en Les Gavarres superó durante el día los 200 efectivos e incluyó decenas de dotaciones terrestres y diversos medios aéreos, entre aviones de vigilancia y ataque, helicópteros bombarderos, helicópteros de mando e hidroaviones.

Por la noche, el dispositivo se reforzó hasta los 400 bomberos, con el apoyo de 100 efectivos de la UME. También se activaron bomberos de diferentes regiones de emergencia que estaban fuera de guardia para reforzar los parques y garantizar respuesta ante la posibilidad de nuevos focos.

Protección Civil activó la fase de emergencia del Infocat por la simultaneidad de incendios y envió varios avisos Es-Alert a los móviles de las poblaciones afectadas. Los confinamientos afectaban a 9.700 personas de siete municipios: Calonge y Sant Antoni, Castell d’Aro, Platja d’Aro y S’Agaró, Cruïlles, Monells y Sant Sadurní de l’Heura, Forallac, Llagostera, la Bisbal d’Empordà y Santa Cristina d’Aro. La instrucción era quedarse en el interior de los edificios, cerrar puertas y ventanas y evitar desplazamientos.

Europa Press

Los servicios de emergencia insistieron en que, en aquel escenario, el confinamiento era la medida más segura para la población. El inspector jefe de los bomberos, David Borrell, remarcó que por la noche las llamas se ven más y pueden generar sensación de intranquilidad, pero insistió en que quedarse en casa era una medida de seguridad. La consellera de Interior, Núria Parlon, pidió a la población del área metropolitana que evitara desplazarse hacia la playa para no entorpecer las tareas de los servicios de emergencia.

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La investigación sobre el origen del fuego también avanzó durante la tarde. Los Mossos arrestaron al operario de una empresa que hacía trabajos con una radial y que habría provocado el incendio. Según las primeras informaciones, el hombre trabajaba en la recolocación de una señal de carretera en una zona donde estaba prohibido utilizar herramientas que pudieran generar chispas, ya que el municipio se encontraba en nivel 3 del Plan Alfa por peligro muy alto de incendio. Según explicó Parlon, el detenido pasará a disposición judicial.