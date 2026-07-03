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Fuego forestal

Incendio en Les Gavarres: los bomberos apuestan por confinar la casa de colonias y los pueblos antes que evacuar

Los Agentes Rurales sitúan provisionalmente la superficie afectada en unas 250 hectáreas

El plan forestal de Les Gavarres, en la Costa Brava, se convierte en modelo para frenar megaincendios en Catalunya

Un incendio de vegetación en La Bisbal d’Empordà ha movilizado un amplio dispositivo de emergencias

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ACN

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Guillem Costa

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Barcelona
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El incendio de la Bisbal d’Empordà, que ya ha entrado en el macizo de Les Gavarres, ha obligado a confinar a varios municipios (Calonge i Sant Antoni, Castell d'Aro, Platja d'Aro i S'Agaró, Cruïlles, Monells i Sant Sadurní de l'Heura, Forallac, la Bisbal d'Empordà, Llagostera y Santa Cristina d'Aro) y una casa de colonias en la que se encuentran 150 niños. Además, también se ha decidido desalojar una urbanización.

MUNICIPIOS CON ÁREAS CONFINADAS (Locator map)

Ferran García, el jefe de operaciones de los bomberos, ha asegurado que se opta por confinar porque es más seguro estar dentro de casa con las puertas y ventanas cerradas que en la carretera o en el exterior: "Lo más preocupante es el humo, que causa problemas respiratorios o de visibilidad". García ha detallado que es mejor dejar que el fuego pase por las áreas cercanas estando dentro de casa. "Luego, cuando solo queda zona quemada, es todo mucho más seguro", ha afirmado.

De hecho, sobre los niños de la casa de colonias cercana al origen del incendio, el jefe del operativo ha subrayado que están bien y que es más seguro que se mantengan dentro de esta casa de colonias con las puertas y ventanas cerradas

Plan habitual

Durante los últimos años, los bomberos y los responsables de Protección Civil han contado en repetidas ocasiones que a menudo conviene más pedir el confinamiento que evacuar, una maniobra que tiene riesgos porque se puede acumular gente en carreteras o pistas y correr más peligro que en casa encerrados.

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En cambio, en una de las urbanizaciones donde las casas están diseminadas y rodeadas por árboles, lo que facilita la posibilidad de que queden afectadas por las llamas, sí se ha elegido realizar una evacuación coordinada por los Mossos d'Esquadra.

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Fuente: Diari de Girona

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