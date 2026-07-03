El incendio de La Bisbal ha comenzado por el uso de una radial según la hipotésis de los Agents Rurals

El incendio de La Bisbal d’Empordà habría comenzado por el uso de una radial, según las primeras investigaciones de los Agentes Rurales. El cuerpo sitúa provisionalmente la superficie afectada en unas 20 hectáreas de cultivo.

Sobre el terreno, los Bomberos de la Generalitat continúan trabajando con un amplio dispositivo para frenar el avance del fuego, empujado por el viento. Las rachas están generando muchos focos secundarios, lo que complica las tareas de extinción y obliga a los equipos a actuar simultáneamente sobre el incendio principal y los nuevos puntos de fuego.