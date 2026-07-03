El incendio de la Bisbal entra en las Gavarres y ya afecta a 250 hectáreas

Un incendio de vegetación que ha empezado en la Bisbal d’Empordà y ya ha entrado en las Gavarres ha obligado este viernes a movilizar un amplio dispositivo de los Bombers de la Generalitat y a ampliar de manera importante los confinamientos preventivos en la zona. El fuego de la Bisbal ya afecta a unas 250 hectáreas, según datos provisionales de los Agents Rurals.

Protecció Civil ha anunciado el envío de una nueva alerta para ampliar la orden de confinamiento a raíz de la evolución del fuego. La medida afecta a Calonge i Sant Antoni, Castell d’Aro, Platja d’Aro i S’Agaró, Cruïlles, Monells i Sant Sadurní de l’Heura, Forallac, la Bisbal d’Empordà, Llagostera y Santa Cristina d’Aro.

La nueva orden amplía los confinamientos que ya se habían decretado en el barrio de Sant Pol, en el entorno de la casa de colonias Pou del Glaç, en masías y casas de la zona sur de Sant Pol y, posteriormente, en la urbanización Vall Repòs, en Santa Cristina d’Aro. Aquí es donde también se han hecho desalojos.

Según han informado los Bombers, las llamas ya habrían entrado en el macizo de las Gavarres. La columna de humo, empujada por la tramuntana, ha quedado totalmente inclinada sobre poblaciones costeras del Baix Empordà, donde el cielo se ha ido oscureciendo y tiñendo de tonos rojizos y anaranjados a lo largo de la mañana. En algunos puntos también se ha detectado la llegada de ceniza.

El cuerpo de emergencias trabaja especialmente en el flanco derecho del incendio para evitar que el fuego crezca con la entrada de la marinada. En estos momentos hay desplegadas 53 dotaciones de los Bombers, 11 de las cuales son medios aéreos.

El aviso del incendio se ha recibido a través del 112 hacia las nueve y cuarto de la mañana y el dispositivo se ha ido ampliando a medida que el fuego ganaba intensidad. La tramuntana ha complicado las tareas de extinción porque ha generado muchos focos secundarios y ha favorecido una propagación rápida del humo y de las llamas.

Según datos provisionales de los Agents Rurals, el incendio iniciado en la Bisbal d’Empordà afecta a una superficie aproximada de unas 250 hectáreas. En cuanto al origen, el cuerpo trabaja con la hipótesis de que el fuego podría estar relacionado con unos trabajos mecánicos en una carretera, aunque la investigación continúa abierta y todavía no se ha concretado qué herramienta o maquinaria lo habría podido provocar, aunque el cuerpo que vela por el medio ambiente había publicado que se trataba inicialmente de una radial.

La GI-660 ha quedado cortada por seguridad entre los puntos kilométricos 1 y 12, en el tramo comprendido entre Calonge y la Bisbal d’Empordà, según el Servei Català de Trànsit. La presencia de humo y el despliegue de los servicios de emergencia hacen inviable la circulación por esta vía.

Confinamientos y recomendaciones

Protecció Civil pide a la población de los municipios afectados que siga las indicaciones de las autoridades, que se confine en el interior de los edificios, cierre puertas y ventanas y evite cualquier desplazamiento por la zona. En caso de emergencia, hay que llamar al 112.

En la zona hay también Mossos d’Esquadra, Agents Rurals, personal de ADF, policías locales y el SEM. Según han informado los Bombers, también hay una casa de colonias confinada por seguridad, con unos 150 niños, que se encuentran todos bien.

El 112 ha recibido una noventena de llamadas relacionadas con este incendio de la Bisbal d’Empordà. A raíz de la situación, Protecció Civil mantiene activado en fase de alerta el Pla especial d’emergències per incendis forestals de Catalunya, el INFOCAT.

Humo y ceniza en puntos del Empordà

El incendio también ha provocado una fuerte afectación visual en diferentes puntos del Empordà. Vecinos de municipios cercanos y también de la zona costera han visto cómo la columna de humo crecía y se extendía empujada por el viento. En puntos como Sant Feliu de Guíxols, Platja d’Aro o Santa Cristina d’Aro, el cielo se ha ido volviendo más oscuro y anaranjado a medida que avanzaba la mañana.

En las redes sociales, varios usuarios han compartido imágenes del humo y han preguntado por el origen de la columna, visible desde muchos kilómetros. En algunos municipios también se ha informado de la llegada de ceniza, mientras los equipos de emergencia continúan trabajando para contener el fuego y evitar que avance hacia zonas más pobladas o forestales.

El incendio también ha generado revuelo en las redes sociales, donde usuarios de varios municipios cercanos a la Bisbal d’Empordà y también administraciones de la zona han compartido imágenes y comentarios sobre la columna de humo. Algunos vecinos preguntaban de dónde provenía el humo visible desde diferentes puntos del Baix Empordà, mientras que otros ya advertían del incendio y expresaban apoyo a los equipos de emergencia y a los Bombers que trabajan en la zona.

Peligro muy alto de incendio

La situación llega en una jornada de riesgo de incendio forestal. La Bisbal d’Empordà se encuentra este viernes en nivel 3 del Pla Alfa, de los Agents Rurals, por peligro muy alto de incendio, que comporta la suspensión de todas las actividades con riesgo de incendio previamente autorizadas o comunicadas.

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Con este nivel activado, quedan prohibidas actividades como encender fuego en espacios abiertos, hacer quemas de rastrojos, restos de poda o restos silvícolas, utilizar material pirotécnico, tirar objetos en combustión o utilizar sopletes, sierras radiales y herramientas similares a menos de 400 metros de terreno forestal. También se restringe el uso de maquinaria que pueda generar chispas o descargas eléctricas en zonas forestales y rurales cercanas.