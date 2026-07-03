El humo del incendio de La Bisbal oscurece el cielo y deja caer ceniza en varios puntos del Baix Empordà

El humo del incendio de La Bisbal d’Empordà se ha extendido este viernes por varios puntos del Baix Empordà y ha dejado imágenes impactantes en municipios más o menos cercanos al fuego. En algunos lugares, lo que se ve es una gran columna de humo que va ganando cada vez más volumen; en otros, el cielo se ha ido tiñendo de tonos anaranjados y rojizos.

En Santa Cristina d’Aro, donde Protección Civil ya ha ordenado el confinamiento de la urbanización Vall Repòs, el humo ha sido claramente visible desde varios puntos del municipio. También en Castell-Platja d’Aro y en Sant Feliu de Guíxols muchos vecinos han visto cómo el cielo azul de la mañana se iba oscureciendo a medida que avanzaba la humareda empujada por el viento.

Municipios del entorno

En puntos como la playa de Sa Conca, en Platja d’Aro, personas que estaban en la zona han explicado que el cielo se ha ido volviendo cada vez más anaranjado y rojizo. En Sant Feliu de Guíxols, algunos vecinos también han empezado a notar la llegada de pequeños fragmentos de ceniza, una situación que se ha repetido en otros municipios del entorno.

Las redes sociales se han llenado de imágenes y comentarios de vecinos que preguntaban de dónde procedía el humo o que compartían fotografías de la columna visible desde diferentes puntos de la provincia, tan distantes como Salt o Sant Pere Pescador. Otros usuarios, ya conocedores del incendio, han expresado su apoyo a los Bomberos y a los equipos de emergencia que trabajan sobre el terreno.