Sarah y Judith Andic sostienen ante la jueza que Jonathan acordó con su padre dejar de ser ejecutivo de Mango

Judith y Sarah Andic han declarado este viernes ante la jueza de Martorell, Raquel Nieto, que su hermano Jonathan quería dejar de ser ejecutivo de Mango y emprender negocios por su cuenta y que su padre, Isak Andic, lo sabía y estaba de acuerdo, según fuentes judiciales. Estas dos testigos han sido interrogadas cada una de ellas durante más de una hora. El psiquiátra que trató a padre e hijo ha explicado que fue la terapeuta de la familia Andic, Julia Lüderwaldt, quién le derivo a padre e hijo, pero que no estaba de conforme que el tratamiento se centrara solo en asuntos económicos, como la herencia en vida que pretendía Jonathan y a la que, al final, renunció.

Las hermanas Judith y Sarah han llegado juntas a las 10.30 a los juzgados de Martorell, acompañada de Maria Salò, del mismo despacho de Cristóbal Martell, defensor, junto con el letrado Sebastián de Juan, de Jonathan Andic. El primogénito del magnate de la moda está siendo investigado por el presunto homicidio de su padre, que se despeñó por un barranco en Montserrat cuando paseaba con él el 14 de diciembre de 2024. Las dos testigos ha explicado que su padre, Isak, tenía pensado el organigrama de cómo quedaría la compañía después de que su primogénito abandonara su responsabilidad ejecutiva y que quedase solo como consejero y, de esta manera, dedicarse a proyectos propios. Es por esta última razón, por la que Jonathan pidió a su padre que le diera la herencia en vida, aunque después renunció a ello. Ese fue uno de los motivos tratados en el tratamiento de la terapeuta de la familia Andic y del psiquiatra Bulbena.

La fundación

Las hijas del fundador de Mango, además, ha detallado que todos estaban conformes con la constitución de una fundación para ayudar a personas desfavorecidas y que gestionaría el patrimonio cuando Isak Andic faltara. Así se lo había comunicado su padre en varias reuniones. Han rechazado que hubiera discrepancias en el reparto de la herencia, puesto que cada año el empresario hacía un testamento, en el que se reflejaba si algunos de los hijos recibía alguna donación. Las hermanas Sarah y Judith ha explicado que estaban de acuerdo en la constitución de una fundación, en las que ellas serían patronas. Los testamentos, según las fuentes consultas, preveía una dotación para este proyecto. La intención de los hijos de Isak Andic es seguir adelante con ese plan de su padre. Las donaciones en vida se contemplaban, han afirmado las testigos, restando de la herencia para mantener a los hijos igualados.

Sarah y Judith han ratificado las palabras del consejero delegado de Mango, Toni Ruiz, a los Mossos y en el que este directivo subrayó que el fundador de la compañía y su hijo le comentaron que estaban "acabando de definir cómo sería la salida de Jonathan de la compañía", porque se quería "separar la familia de la parte ejecutiva de la empresa". "Había una voluntad de preparar a Jonathan para ser un mejor accionista y una de las consecuencias era dejar las labores ejecutivas", incidió, a la vez que afirmó que nunca había oído a Isak Andic decir que quisiera desheredar a su primogénito, aunque sí era conocedor de la voluntad del empresario fallecido de crear una fundación". Con esta decisión, Jonathan se podía alejar de la empresa y emprender un negocio propio.

El psiquiatra

Antes de las hermanas Andic, ante la jueza ha declarado un psiquiatra que trató puntualmente la relación entre Jonathan Andic y su padre, por indicación de Julia Lüderwaldt. El psiquiatra ha afirmado que las cuestiones económicas eran un punto clave de la terapia, en especial la petición de la herencia en vida de Jonathan, pero que él no compartía la opinión de la terapeuta, partidaria de que Isak Andic cediera a su hijo una herencia en vida para solventar de esa forma sus conflictos personales. De hecho, ha precisado que dejó de tratar a los Andic precisamente porque discrepaba de ese planteamiento.

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Tras las declaraciones, portavoces de la familia han emitido un comunicado en el que reiteran que, tras 18 meses y "sin haber tenido aún el necesario espacio de sosiego para procesar el duelo por la dolorosa muerte de su padre", las hermanas mantienen su "absoluta convicción" en la inocencia de Jonathan y en que "la verdad acabará prevaleciendo". El comunicado insiste en que Sarah y Judith, igual que el resto de la familia, "han colaborado desde el inicio del proceso en todo lo que se les ha requerido, tal como han vuelto a hacer en esta ocasión".