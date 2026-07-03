La Guardia Civil detiene a tres abogados por apropiarse de herencias de extranjeros fallecidos en Nerja

La Guardia Civil ha detenido a tres personas e investiga a otras once por presuntamente apropiarse de una parte importante de la herencia de una persona fallecida en el municipio malagueño de Nerja. Según ha informado la Comandancia de Málaga, los implicados se reparten los delitos de estafa, falsificación documental, usurpación de estado civil, usurpación de bienes inmuebles, apropiación indebida, blanqueo de capitales y pertenencia a grupo criminal.

Denuncia de un banco

La operación se inició tras una denuncia presentada por el Departamento de Investigación de Fraude Bancario de una entidad bancaria española que alertó de que uno de sus clientes, un británico de avanzada edad, podría estar siendo víctima de importantes retiradas de dinero no consentidas a través de cajeros automáticos. Los investigadores comprobaron que en la cuenta de la víctima figuraba como "persona autorizada y con plenos poderes" una abogada de Nerja. Y, según explica el instituto armado, que la documentación aportada para la apertura de la misma habría sido falsificada.

Tanto es así, que en la documentación aportada para abrir la cuenta la víctima figuraba con 20 años menos "con la clara intención de hacerlo pasar por una persona más joven". Poco después, las gestiones de los agentes revelaron que el titular que habría abierto la cuenta se encontraba fallecido, aunque la misma "seguía operando con normalidad". Entonces identificaron a las personas que extraían fondos de los cajeros, la propia abogada autorizada en la cuenta y un varón, también abogado y con despacho en Nerja. "Ambos pertenecían a bufetes especializados en la compraventa de inmuebles y en gestionar herencias de ciudadanos extranjeros afincados en la Axarquía", han explicado antes de añadir que durante el análisis de la cuenta bancaria se detectó el cobro de una cuantiosa herencia proveniente de una mujer extranjera que habría fallecido en una residencia de ancianos y que la trama estaba intentando extraer el dinero mediante operaciones bancarias.

Testamento de puño y letra falsificado

Esta anciana ingresó en el centro a petición de los Servicios Sociales de Nerja, siendo sus vecinos los que hasta entonces le proporcionaban alimento y ropa. "Para la apropiación de la referida herencia, los detenidos habrían utilizado un testamento ológrafo falsificado supuestamente escrito de puño y letra por la fallecida", han indicado. Además, habrían utilizado como testigos a otros miembros de la trama para que dieran legitimidad a la caligrafía y confirmara una supuesta relación sentimental entre la fallecida y el titular de la cuenta objeto de la apertura de esta operación, que también se encontraba fallecido.

Con todos estos datos confirmados, los investigadores localizaron en Suiza al legítimo heredero de la anciana, un hijo con el que apenas mantenía relación. El instituto armado asegura que este hombre habría sido contactado por uno de los abogados detenidos para que le otorgara un poder notarial para hacerle llegar la herencia de su familiar, hecho que aceptó sabiendo que su madre era propietaria de un apartamento en Nerja. Sin embargo, el hijo nunca obtuvo ninguna herencia, por lo que habría presentado una denuncia por este hecho ante las autoridades de su país de residencia. La investigación ha demostrado la participación directa en este entramado de una tercera persona, también abogado y familiar directo otro de los arrestados.

Un millón de beneficios

Durante varios años, estas tres personas habrían realizado numerosas operaciones inmobiliarias, donaciones simuladas entre familiares, supuestas compraventas de vehículos entre amigos y familiares, contratación de fondos de inversión, disposiciones de efectivo a través de cajeros automáticos y emisión de numerosas transferencias entre los diferentes miembros de este grupo criminal con el objetivo de dotarlas de apariencia legal, siendo el valor de los beneficios obtenidos en el entramado superior al millón de euros.

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Siete registros en Nerja y Almuñécar

Por el momento, los guardias civiles han detenido a tres personas, actuando como investigados contra otras once. Los agentes han ejecutado siete registros domiciliarios en las localidades de Nerja y Almuñécar (Granada), donde se han incautado de 200.000 euros en metálico, joyas, dispositivos electrónicos y diferente documentación de los ancianos fallecidos. La investigación continúa abierta al objeto de determinar si hay más víctimas y más implicados en la trama. La investigación ha sido llevada a cabo por agentes pertenecientes al Puesto Principal de Nerja, siendo dirigida por el titular de la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia número 1 de Torrox. Dos de los tres detenidos han ingresado en prisión.

Fuente: La Opinión de Málaga