Galardones científicos
La Fundación Banco Sabadell premia a dos investigadores del genoma y la energía limpia
Crean la primera célula sintética del mundo con un ciclo de vida completo
La Fundación Banco Sabadell ha reconocido al profesor Icrea de la Universitat Pompeu Fabra de Barcelona (UPF) Marc Güell con el Premio a la Investigación Biomédica, y al investigador en el Institut Català de Ciències Fotòniques (Icfo) Pelayo García de Arquer con el Premio a las Ciencias y a la Ingeniería, por su trabajo en ámbitos como la edición del genoma y la energía limpia.
El 21 Premio Fundación Banco Sabadell a la Investigación Biomédica ha reconocido a Marc Güell por sus contribuciones pioneras en biología sintética y en el desarrollo de nuevas tecnologías de ingeniería genética, informa este martes la fundación en un comunicado.
El jurado ha destacado que esta investigación permite "desarrollar tecnologías transformadoras de edición genética, terapias basadas en el microbioma y nuevas fuentes seguras de órganos para trasplante con gran potencial de impacto en la salud humano".
Güell ha asegurado que es "un momento muy dulce para las biociencias: existe una madurez tecnológica que permite afrontar grandes retos en salud", y ha apuntado que la convergencia entre IA y la biotecnología está permitiendo dar un gran salto cualitativo en biodiseño.
"Impacto en la comunidad científica internacional"
El 10 Premio Fundación Banco Sabadell a las Ciencias y la Ingeniería ha sido para Pelayo García de Arquer por sus contribuciones científicas al desarrollo de nanomateriales y puntos cuánticos para optoelectrónica, así como el desarrollo de técnicas de electroquímica.
El jurado ha subrayado su "extraordinario impacto en la comunidad científica internacional y sus aportaciones en el ámbito de la transferencia tecnológica en áreas tan críticas y socialmente relevantes como la descarbonización" y ha destacado su visión, liderazgo y capacidad para crear y dinamizar equipos multidisciplinares.
El presidente de Banco Sabadell y de la fundación, Josep Oliu, ha asegurado que ambos galardonados -que recibirán el premio en un acto el 7 de julio-- comparten "su capacidad para combinar investigación de frontera con aplicaciones reales en la industria y la sociedad. Desde la lucha contra el cambio climático hasta la revolución de la medicina personalizada, sus trabajos representan el ejemplo de papel transformador".
- La conductora del autocar accidentado en Lleida con 44 heridos llevaba tres días trabajando en la empresa
- Dos personas en estado crítico y dos graves pero estables, los que más preocupan de los 44 heridos del accidente de autocar en Lleida,
- Carme, voluntaria con 89 años: 'Mi criterio es que la persona mayor nunca pierda el ánimo de crecer
- La jueza autoriza a la UDEF a rastrear las cuentas del futbolista 'Papu' Gómez y de otras ocho personas por la criptoestafa millonaria de Shirtum
- Confirmado: Se acaba tener que pagar por la maleta de mano por separado en el avión
- Resuelto el misterio del olor a quemado en la Barcelona metropolitana: el origen, un gran incendio en Aragón
- Huida de un pederasta: localizado inconsciente en Mataró un padre de Viladecans que iba a ser juzgado por violar a su hija
- Un 40% de los pacientes con cáncer de próstata reciben tratamientos que pueden favorecer la osteoporosis