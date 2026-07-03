Estabilizado el incendio de Canet de Rosselló, que ha obligado a evacuar a 1.700 personas y ha destruido 281 bungalows

El incendio forestal y de vegetación que ha afectado a los municipios de Canet de Rosselló y Sainte-Marie-la-Mer, en la Catalunya Norte, ha quedado estabilizado este viernes a primera hora de la mañana, según ha informado la Prefectura de los Pirineos Orientales. El fuego ha obligado a evacuar a 1.700 personas, ha destruido 281 bungalós y ha afectado a dos edificios de la empresa Catana. Seis personas, entre ellas un menor, han resultado heridas leves. Las autoridades han habilitado un punto de acogida en Les Voiles Rouges, donde se ofrece asistencia sanitaria e información sobre el estado de los bungalós y la gestión de los seguros. La Prefectura pide que se evite la zona para facilitar el trabajo de los servicios de emergencia.

Los equipos de emergencia continúan trabajando sobre varios puntos calientes de la zona. En total, las llamas han destruido 281 bungalós, mientras que la intervención de los bomberos ha permitido salvar otros 483. Durante la emergencia fueron evacuados cerca de 1.700 campistas de los campings Le Sainte-Marie, La Marina y Le Brasilia, incluidas diez personas con movilidad reducida.

En cuanto a la afectación humana, seis civiles, entre ellos un menor, han recibido asistencia médica por heridas leves. También han resultado heridos leves dos bomberos voluntarios, mientras que siete policías municipales han sido atendidos por intoxicaciones leves por inhalación de humo.

El incendio también ha tenido impacto en las instalaciones de la empresa Catana, situada en el puerto de Canet. Dos edificios han quedado destruidos, pero se ha logrado proteger un tercer inmueble, considerado "estratégico" porque alberga los moldes indispensables para la producción de la empresa. Según las autoridades, esta actuación ha permitido preservar unos 350 puestos de trabajo vinculados al sector náutico.

Durante la noche, unas 200 personas han sido alojadas en instalaciones habilitadas en Sainte-Marie-la-Mer, Canet de Rosselló, Le Barcarès y Torrelles. En el momento más crítico de la emergencia, estos espacios llegaron a acoger hasta 800 evacuados. Este viernes la atención se ha centrado en los afectados en el centro de acogida de Les Voiles Rouges, en Canet, donde se ofrece asistencia sanitaria, apoyo psicológico e información sobre seguros, alojamiento y el estado de los bungalós.

Los responsables de Catana trabajan ahora para reanudar la actividad lo antes posible. La Prefectura ha convocado una reunión con las empresas afectadas para coordinar las medidas de apoyo económico.

Noticias relacionadas

A pesar de la mejora de la situación, las autoridades mantienen la vigilancia ante las condiciones meteorológicas y el riesgo asociado a las instalaciones industriales del puerto. La carretera RD81 continúa cortada entre Canet de Rosselló y Saint-Laurent-de-la-Salanque, y se pide a la población que evite desplazarse a la zona y siga las indicaciones de los servicios de emergencia.