Erika Arellano, venezolana residente en Catalunya: “Mi primita tiene tanto miedo que no se quiere quitar los zapatos para ir a dormir”

De sus 38 años, lleva siete viviendo en Manresa. Nacida en Caracas, explica con emoción el impacto personal que ha vivido a raíz del terremoto que ha afectado a su país natal. Tiene conocidos que se encuentran en una situación de alerta y miedo que la hacen sufrir, y más cuando los suministros básicos no están garantizados.

¿Cómo se vive una tragedia que afecta a tu país estando tan lejos de casa?

Se vive con una impotencia que te paraliza. Es una sensación de inutilidad constante: quieres estar allí, al lado de los tuyos, para protegerlos, en cambio, te encuentras aquí, a miles de kilómetros. Es muy duro ver cómo sufren y no poder hacer nada físico para cambiar su realidad. Me destroza pensar, por ejemplo, en mi primita de 9 años, que ahora tiene tanto miedo que ni siquiera se quiere quitar los zapatos para ir a dormir, ante el miedo de que pase algo. El hecho de que una niña tenga que vivir con este nivel de alerta me rompe el alma. Esta frustración es la que me impulsa a no quedarme de brazos cruzados, intentando ayudar en todo lo que puedo y difundiendo toda la información posible.

¿Ha podido hablar con familiares, amigos o conocidos que están allí? ¿Qué le explican sobre la situación?

Desde que pasó la tragedia, no hemos dejado de buscar información, intentando reconectar incluso con personas con las que habíamos perdido el contacto. De hecho, estuvimos incomunicados con parte de mi familia porque se quedaron sin luz, algo que lamentablemente pasa con frecuencia allí. Es desgarrador que sean mis propias tías y primas las que están allí, ayudando a la causa sin descanso, buscando a los supervivientes con sus propias manos. Estamos inmensamente agradecidos por la ayuda que llega de otros países, pero es indignante ver los obstáculos que pone el gobierno para que esta ayuda llegue; a menudo la bloquean, la usan en beneficio propio o la roban. Al final, es el pueblo quien está haciendo salir adelante el país, mientras los cuerpos de seguridad permanecen de brazos cruzados o se dedican a saquear.

¿Cómo vivió el minuto de silencio en el que participaron en la plaza Major de Manresa?

Nos hemos sentido totalmente acogidos. Ver que la gente de aquí se conmueve ante lo que pasa al otro lado del océano demuestra que la empatía y la solidaridad no entienden de fronteras; el dolor humano es el mismo. Saber que la ciudad donde vivo no es indiferente al sufrimiento de mi país me da un consuelo enorme. Cualquier muestra de afecto cuenta y suma, y estaré siempre agradecida a Manresa por no dejarnos solos.

Se está organizando una campaña solidaria, ¿qué tipo de ayuda cree que puede ser más útil para las personas afectadas?

La ayuda más útil es aquella que es directa y gestionada por organizaciones humanitarias de confianza. Además de alimentos no perecederos, agua potable y medicamentos, se necesitan con urgencia suministros técnicos para los equipos de rescate y la gestión de la tragedia: herramientas (picos, palas, linternas), guantes de construcción y, tristemente, bolsas para cadáveres. Recomiendo canalizar la ayuda a través de organizaciones verificadas que ya están trabajando sobre el terreno, como ASONACOP, Save the Children, Direct Relief o World Food Kitchen, entre otras. Esto asegura que los recursos lleguen a manos expertas y neutrales sin obstáculos políticos.

¿Qué es lo que más le preocupa cuando piensa en las próximas semanas en Venezuela?

Lo que más me preocupa es que nos enfrentamos a un proceso de reconstrucción que será extremadamente largo y difícil. No hablo solo de lo estructural, sino de la reconstrucción emocional y psicológica de todo un país que ha quedado traumatizado. Desgraciadamente, la tragedia ha puesto al descubierto las consecuencias de años de mala gestión y corrupción; muchas construcciones han cedido porque estaban hechas con materiales precarios, fuera por falta de recursos o por el desvío de estos. Es frustrante ver cómo la dictadura nos ha dejado vulnerables ante estas situaciones. Aun así, mantengo la fe en el pueblo venezolano; “¡gloria al bravo pueblo!”, sé que saldremos adelante como siempre.

¿Cómo recibió la noticia usted, personalmente?

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Al recibir la noticia, fue como cuando una persona ve acercarse una nube de tormenta; sabes que está ahí, pero al principio no eres del todo consciente de la gravedad. No fue hasta el día siguiente, al hablar con mis familiares y escuchar sus testimonios directos, que vi realmente la magnitud de la tragedia. Durante el minuto de silencio, sentí un ruido ensordecedor en la cabeza; me sentí profundamente impotente, deshecha y rota. La distancia física es muy dolorosa; ver sufrir a la gente de mi lugar de nacimiento mientras yo estoy lejos es una frustración que no tiene nombre.

Fuente: Regió7