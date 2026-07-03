En el Pla de l'Estany
Confinados Vilavenut y el Palol de la Farga por un nuevo incendio de vegetación
El fuego avanza por campos y la GI-513 está cortada entre Cornellà del Terri y Vilademuls
Incendios forestales en Catalunya y resto de España, en directo | Última hora del fuego en la Bisbal
Eva Batlle
Un nuevo incendio de vegetación se ha declarado este viernes al mediodía en Vilavenut, en el municipio de Fontcoberta, en el Pla de l’Estany, mientras los Bomberos continúan trabajando en el fuego que arde al pie de les Gavarres, en la Bisbal d’Empordà.
Los Bomberos han recibido el aviso a las 12.36 horas y han destinado tres medios aéreos y 17 dotaciones. El fuego avanza por campos agrícolas y también se han movilizado tractores para labrar el terreno con el objetivo de frenar la progresión de las llamas.
A raíz del incendio, se ha ordenado el confinamiento de la población de la zona de Vilavenut y de el Palol de la Farga. Las autoridades piden a los vecinos que sigan las indicaciones de los cuerpos de emergencias, que cierren puertas y ventanas y que llamen al 112 en caso de emergencia.
El incendio también provoca afectaciones viarias. El Servicio Catalán de Tráfico informa de que la GI-513 está cortada entre Cornellà del Terri y Vilademuls en ambos sentidos.
Zonas quemadas
Según las primeras informaciones recogidas sobre el terreno, el fuego se ha declarado en un punto situado en la zona de la ermita de Santa Caterina d’Espasens, en un entorno próximo al límite entre Fontcoberta, Vilademuls y Cornellà del Terri. Testigos explican que las llamas han quemado el entorno de la ermita y de una casa cercana. La vivienda no habría resultado afectada por el fuego, pero sí todo el alrededor, que ha quedado quemado.
Este nuevo incendio llega en una jornada especialmente complicada en las comarcas gerundenses, marcada por el fuego declarado en el término de la Bisbal d’Empordà, que ha obligado a movilizar numerosos recursos de emergencia y a ordenar confinamientos preventivos en diferentes puntos de la zona.
Fuente: Diari de Girona
- Carme, voluntaria con 89 años: 'Mi criterio es que la persona mayor nunca pierda el ánimo de crecer
- Un 40% de los pacientes con cáncer de próstata reciben tratamientos que pueden favorecer la osteoporosis
- La víctima de la violación de Igualada habla por primera vez cinco años después: 'Yo no lo recuerdo, pero mi cuerpo lo vivió
- La cueva de Altamira deja de ser un monumento
- La terapeuta de los Andic trató con padre e hijo su conflicto por el coste de la boda del primogénito
- Asaltan y roban un coche en plena autovía en Albacete, dejando a sus pasajeros, un padre y su hija, abandonados en la carretera
- Las hermanas de Jonathan Andic: 'Mi hermano no tiene ninguna obsesión por el dinero
- Tragedia en Canadá: muere por rabia un niño de 11 años que despertó con un murciélago en la cara