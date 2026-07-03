Confinados Vilavenut y el Palol de la Farga por un nuevo incendio de vegetación

Un nuevo incendio de vegetación se ha declarado este viernes al mediodía en Vilavenut, en el municipio de Fontcoberta, en el Pla de l’Estany, mientras los Bomberos continúan trabajando en el fuego que arde al pie de les Gavarres, en la Bisbal d’Empordà.

Los Bomberos han recibido el aviso a las 12.36 horas y han destinado tres medios aéreos y 17 dotaciones. El fuego avanza por campos agrícolas y también se han movilizado tractores para labrar el terreno con el objetivo de frenar la progresión de las llamas.

A raíz del incendio, se ha ordenado el confinamiento de la población de la zona de Vilavenut y de el Palol de la Farga. Las autoridades piden a los vecinos que sigan las indicaciones de los cuerpos de emergencias, que cierren puertas y ventanas y que llamen al 112 en caso de emergencia.

El incendio también provoca afectaciones viarias. El Servicio Catalán de Tráfico informa de que la GI-513 está cortada entre Cornellà del Terri y Vilademuls en ambos sentidos.

Zonas quemadas

Según las primeras informaciones recogidas sobre el terreno, el fuego se ha declarado en un punto situado en la zona de la ermita de Santa Caterina d’Espasens, en un entorno próximo al límite entre Fontcoberta, Vilademuls y Cornellà del Terri. Testigos explican que las llamas han quemado el entorno de la ermita y de una casa cercana. La vivienda no habría resultado afectada por el fuego, pero sí todo el alrededor, que ha quedado quemado.

Este nuevo incendio llega en una jornada especialmente complicada en las comarcas gerundenses, marcada por el fuego declarado en el término de la Bisbal d’Empordà, que ha obligado a movilizar numerosos recursos de emergencia y a ordenar confinamientos preventivos en diferentes puntos de la zona.

Fuente: Diari de Girona