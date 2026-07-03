Más de un centenar de desalojados, pendientes de la evolución del incendio desde el espacio habilitado en Santa Cristina d'Aro

Más de un centenar de desalojados a raíz del incendio de la Bisbal d’Empordà siguen la evolución del fuego desde el Espai Ridaura de Santa Cristina d’Aro. Vecinos de la urbanización Vall Repòs han explicado a la ACN que han tenido que marcharse deprisa y cogiendo solo “cuatro cosas”. “Documentación, una muda y poco más”, detalla Raül Martínez. Otra vecina, Míriam Mel, concreta que está muy preocupada por si las llamas llegan a tocar su casa y, sobre todo, porque ha dejado atrás a dos perros y no sabe si están bien. En el espacio habilitado por el ayuntamiento también hay una ochentena de niños que estaban de colonias en Romanyà de la Selva. Los monitores les han explicado que hoy tocaba vivir “una nueva aventura” para garantizar que estuvieran tranquilos.

El Espai Ridaura de Santa Cristina d’Aro se ha convertido este viernes en un punto de espera. Desde primera hora de la tarde, un centenar de desalojados por el incendio siguen al minuto la evolución del fuego, que ya ha entrado en les Gavarres. Algunos miran constantemente el móvil esperando novedades. Otros conversan entre ellos o intentan distraerse mientras esperan noticias para saber cuándo podrán volver a casa.

El espacio acoge a vecinos desalojados de la urbanización Vall Repòs de Santa Cristina y también hay una ochentena de niños de una casa de colonias de Romanyà de la Selva. Según ha explicado uno de los monitores, poco después de ver la columna de humo, el Ayuntamiento se puso en contacto con ellos para decirles que era mejor que se marcharan de la casa por seguridad. A los niños, para evitar que se pusieran nerviosos, les explicaron que iban a vivir “una nueva aventura”.

En Santa Cristina d'Aro tienen un espacio amplio para hacer juegos, mientras las autoridades piden a las familias que estén tranquilas porque los niños están bien y recomiendan que no hagan desplazamientos innecesarios hasta la zona para ir a buscarlos.

Marcharse deprisa

El vecino de la urbanización Vall Repòs Raül Martínez ha explicado que por la mañana estaba en casa con su hijo cuando los Mossos d'Esquadra fueron a desalojarlos: "Nos dijeron que nos fuéramos deprisa y solo con cuatro cosas imprescindibles", explica. Tuvo pocos minutos para decidir qué se llevaba. Al final, los DNI, productos de higiene, una muda "y poca cosa más".

Desde entonces, no sabe nada de su casa: "Hemos preguntado si podremos volver, pero no lo saben". Mientras tanto, ya tienen varios amigos que se han ofrecido a acogerlos si tienen que pasar la noche fuera.

Martínez y su familia viven en Vall Repòs desde 2004 y solo le falta un año para terminar de pagar la hipoteca. El incendio también ha reabierto un temor recurrente entre los vecinos de la zona. "Los que somos de por aquí siempre hemos oído decir que el día que ardieran las Gavarres habría problemas", recuerda. Aun así, asegura que confía en las tareas de prevención realizadas en los últimos años en la zona.

A pocos metros, Míriam Mel comparte una preocupación distinta. Ha tenido que dejar dos perros en casa cuando les avisaron de que tenían que marcharse. "Estamos en casas muy grandes, tenemos animales... Yo he tenido que dejar dos perros encerrados y no sé qué pasará", explica. La incertidumbre no es solo por la vivienda, sino también por los animales que han quedado atrás. "Esperamos que cuando volvamos nuestros peludos estén bien", dice.

Mel asegura que el humo ya era visible hacia las once de la mañana y que poco después empezaron a llegar los avisos. Vivir rodeados de bosque forma parte del día a día de los residentes de Vall Repòs, pero también implica convivir con el riesgo de incendio. "Tenemos un lugar muy bonito, pero hay que vigilarlo y protegerlo", defiende Mel. Por eso reclama más civismo, especialmente durante el verano.

El Ayuntamiento de Santa Cristina d'Aro ha activado el dispositivo de emergencia para habilitar el Espai Ridaura como centro de acogida. El alcalde, Josep Xifre, explica que, en cuanto vieron la columna de humo sobre las Gavarres, subieron al mirador de Puig d'Arques para comprobar el alcance del incendio: "Mientras íbamos hacia allí ya empezamos a recibir alertas y automáticamente nos activamos".

El consistorio ha optado por habilitar el Espai Ridaura en lugar del pabellón porque dispone de aire acondicionado y podía ofrecer más confort a los evacuados. El alcalde admite que el incendio vuelve a poner sobre la mesa una preocupación histórica de los municipios que rodean las Gavarres. "Tenemos un sotobosque que es un polvorín", afirma. Por eso reclama un cambio en la gestión forestal y más implicación de las administraciones: "Aquí hay que acabar con esto de pasarse las responsabilidades unos a otros. Tiene que haber otro tipo de coordinación porque la teoría es muy bonita, pero la práctica la sufrimos nosotros".

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De momento, sin embargo, la prioridad sigue siendo otra. "Prevención absoluta porque no se puede jugar con las vidas. Más vale decir 'qué suerte que no ha pasado nada' que tener que arrepentirnos de no haber actuado", concluye el alcalde.