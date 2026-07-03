Aviso del Meteocat: Catalunya vivirá a partir de este domingo la segunda ola de calor del verano

Catalunya se prepara para afrontar la segunda ola de calor del verano después de que el Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat) haya activado avisos por temperaturas extremas que se mantendrán, al menos, durante tres días.

La llegada de una masa de aire muy cálido procedente del norte de África, que afectará a buena parte del Mediterráneo occidental, provocará un episodio que comenzará este domingo 5 de julio y durará, como mínimo, hasta el miércoles 10.

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ya había advertido días atrás de un episodio de altas temperaturas que podía derivar en una ola de calor, una previsión que finalmente se confirma en el caso de Catalunya.

Lunes y martes

Según el Meteocat, los días más intensos serán el lunes y el martes, cuando el calor será más generalizado en todo el territorio. Las previsiones apuntan a máximas que podrían superar los 40ºC en puntos de las comarcas de Lleida, mientras que en el resto de la depresión Central y el Prepirineo los termómetros rebasarán los 35ºC en muchos puntos.

Catalunya registra la cifra más alta de muertes por calor en un mes de junio con 218 decesos prematuros atribuíbles a las altas temperaturas / Zowy Woeten / vídeo: EFE

A todo esto, habrá que añadir noches especialmente cálidas, con temperaturas mínimas que no bajarán de los 20ºC en amplias zonas (noches tropicales) y, en algunos casos como el litoral y prelitoral, incluso por encima de los 25ºC (noches tórridas).

Los técnicos del Meteocat destacan la persistencia del episodio. "Aunque a partir del miércoles podría dejar de considerarse oficialmente ola de calor, los modelos indican que las temperaturas seguirán por encima de la media climática hasta mediados de julio", explica Santi Sagalà, jefe de previsión del servicio. Esta cuestión es uno de los factores que más preocupa a los expertos, ya que, según Sagalà, incrementa los "riesgos para la salud" y agrava el estrés térmico en ciudades y zonas densamente pobladas.

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Grand Départ

Esta nueva ola de calor, la segunda en lo que va de verano en Catalunya, coincidirá además con un evento de gran proyección internacional como es la salida del Tour de Francia desde Barcelona. Un contexto que obligará a extremar las precauciones tanto entre la población como entre los participantes y asistentes, en unos días en los que el calor será el gran protagonista.