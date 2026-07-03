Catalunya aprovechará el eclipse para llevar a cabo un proyecto de ciencia ciudadana y estudiar cómo reacciona el cuerpo humano ante un evento así

Vivir un eclipse total de sol es una experiencia que pocos olvidan. Durante unos instantes, la Luna se interpone entre la Tierra y el Sol y, en su paso, hace que la luz se atenúe de forma repentina, la temperatura descienda ligeramente y el día adquiera una apariencia casi crepuscular. Quienes tienen la suerte de haber presenciado un fenómeno así hablan de que, en este proceso, el cuerpo queda atravesado por una mezcla de asombro, emoción y belleza difícil de describir. Pero, más allá de los bellos poemas que se puedan escribir al respecto, la gran pregunta es qué le ocurre exactamente a nuestro cuerpo durante esos instantes. ¿Cómo responde el organismo ante un fenómeno natural tan excepcional? ¿Se acelera el corazón o, por el contrario, se serena? ¿Cambia el ritmo de la respiración? ¿Hay algún sentido que se agudiza más de lo esperado? Catalunya se ha propuesto responder a todas estas preguntas aprovechando el eclipse total del próximo 12 de agosto mediante el despliegue de un ambicioso proyecto de ciencia ciudadana para entender cómo reacciona el cuerpo humano antes, durante y después de un fenómeno astronómico tan espectacular.

La conselleria anima a la ciudadanía a participar en este proyecto, que aspira a convertirse en uno de los más grandes jamás lanzados para entender la relación cómo reacciona el cuerpo humano ante un eclipse

La iniciativa, presentada este viernes por la conselleria de Recerca i Universitats, aspira a reunir un conjunto de datos sin precedentes sobre la relación entre un gran acontecimiento astronómico, las emociones y la fisiología humana. Según explican los responsables del proyecto, realizado en colaboración con el Vall d’Hebron Institut de Recerca (VHIR) y el Institut d’Estudis Espacials de Catalunya (IEEC), se pedirá la colaboración de miles de personas que tengan previsto presenciar el eclipse y que usen de forma habitual relojes inteligentes y otros dispositivos portátiles para monitorizar su salud. La clave, explican los expertos, será aprovechar los registros biométricos que generan estos dispositivos para analizar si un fenómeno tan extraordinario como un eclipse total de sol deja una huella medible en parámetros vitales como la frecuencia cardíaca o el ritmo respiratorio. Y gracias a ello, saber si más allá de las emociones que suscita este evento, los eclipses también dejan una huella real en nuestros corazones.

Requisitos del proyecto

El proyecto, bautizado como SOLARIS, aspira a desplegar una gran red de observación científica capaz de medir, casi en tiempo real, cómo responde el organismo humano cuando el día se convierte, por unos instantes, en noche. Para ello, los participantes deberán compartir de forma completamente anónima los datos registrados por sus relojes inteligentes o pulseras de actividad durante un periodo de cinco días, incluyendo los dos anteriores al eclipse, el propio 12 de agosto y las dos jornadas posteriores. Este seguimiento permitirá a los investigadores comparar los parámetros fisiológicos habituales de cada voluntario con los registrados durante el fenómeno y determinar si las alteraciones de la luz ambiental, la temperatura y la percepción del entorno desencadenan cambios medibles en la frecuencia cardíaca, la respiración o la respuesta emocional.

Los voluntarios deberán disponer de pulseras inteligentes y comprometerse a usarlas durante toda la semana del eclipse para entender cómo reacciona su cuerpo ante este fenómeno astronómico

Los participantes en este proyecto tendrán que contar con un reloj inteligente o una pulsera de actividad que mida, como mínimo, la frecuencia cardíaca y mantenerlos activos durante toda la semana del eclipse. Durante ese tiempo, se solicita que los voluntarios no hagan ejercicio físico intenso para no alterar sus parámetros biométricos de base. El día del eclipse, además de utilizar estas herramientas de forma habitual, también se pedirá a los participantes que entreguen datos temporales sobre cómo ha reaccionado su cuerpo durante el instante exacto del eclipse así como en los instantes anteriores y posteriores. Toda la información recopilada en este proceso se enviará a través de una aplicación móvil creada específicamente para el proyecto. Esta app recogerá la información del wearable y la transmitirá de forma anónima a la plataforma científica del estudio. Y es ahí donde los científicos empezarán los análisis para estudiar este fenómeno.

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"El estudio abre la puerta a obtener un conjunto de datos sin precedentes y refuerza el papel de la ciencia ciudadana como herramienta para avanzar en la investigación biomédica y ambiental"

Los impulsores de esta iniciativa afirman que, si se logra una participación masiva a este proyecto, SOLARIS podría generar uno de los mayores conjuntos de datos obtenidos hasta la fecha sobre la interacción entre un fenómeno astronómico excepcional y la fisiología humana. Y todo ello, gracias a la participación ciudadana y al poder del conocimiento científico generado no solo en los laboratorios sino a partir de la experiencia compartida. "El estudio abre la puerta a obtener un conjunto de datos sin precedentes y refuerza el papel de la ciencia ciudadana como herramienta para avanzar en la investigación biomédica y ambiental", afirman desde la conselleria liderada por la científica Nuria Montserrat, quien ha aplaudido con creces la presentación de un proyecto científico tan ambicioso alrededor de un hecho tan excepcional como es el eclipse.