Casi un millón de vecinos del área metropolitana de Barcelona sufren exposición extrema al calor pero no tienen dinero para afrontarlo

Las altas temperaturas se extienden por todo el territorio pero no impactan de la misma forma en todos los hogares. Según apunta un trabajo de l'Institut de Govern i Polítiques Públiques de la Univesitat Autònoma de Barcelona, casi el 30% de los vecinos del área metropolitana de Barcelona residen en lugares donde el calor extremo es más intenso que en el resto de la ciudad y donde, paradójicamente, la población tiene menos recursos para refugiarse de las altas temperaturas. "Se trata de zonas donde confluyen edificios antiguos y mal aislados, calles sin sombra, población de bajos ingresos y muchos factores que incrementan la vulnerabilidad social. Ahí no solo el calor es más intenso sino que la gente no tiene herramientas para reducir el impacto de las altas temperaturas", afirma Marc Parés, catedrático de Geografía y responsable de la investigación en una entrevista con EL PERIÓDICO.

Los registros apuntan que en las zonas más vulnerables al calor las temperaturas son hasta un grado más altas que en el resto del territorio

En los últimos años, debido al avance del cambio climático, toda el área metropolitana de Barcelona está sufriendo un aumento de las temperaturas, una mayor exposición a valores más altos que la media y, sobre todo, más episodios de calor extremo en los que se rozan cifras de récord tanto de día como de noche. En Barcelona ciudad, siempre se ha dicho que uno de los 'puntos calientes' de este fenómeno se sitúan en la zona de Ciutat Vella, donde se suelen registrar las temperaturas más altas de toda la ciudad.

Los expertos reclaman priorizar el despliegue de medidas de adaptación climática en estos barrios y acelerar la rehabilitación de viviendas, la creación de refugios climáticos y el aumento de zonas verdes

Pero ampliando la mirada, según señala un análisis de todo el entorno metropolitano, hay otros dos grandes ejes de riesgo en los que el calor aprieta más que en el resto del territorio. Uno está en lado el Llobregat, en el que destacan puntos de L'Hospitalet, Cornellà, El Prat, Sant Boi, y otro en el lado Besòs, donde se apunta a algunos barrios de Sant Adrià del Besòs, Nou Barris, Santa Coloma de Gramenet y algunas zonas de Badalona.

Vulnerabilidad social

En total, se estima que hay casi 80 barrios, que en su conjunto suman hasta un 28,6% de la superficie metropolitana y más de 905.000 personas, que están en riesgo de "un elevado estrés térmico" durante el verano y, sobre todo, ante la llegada de episodios de calor extremo.

Según indica el estudio, se trata de barrios con alta densidad urbana, un parque de viviendas antiguo, edificios en mal estado y sin presencia de espacios verdes y eso, de por sí, ya los hace más vulnerables al calor. Pero a esto, además, hay que sumarle que gran parte de los residentes tienen una situación de elevada vulnerabilidad socioeconómica y que, en muchos casos, los vecinos son personas con rentas bajas y que no disponen ni de aparatos de climatización ni de recursos para hacer frente a la factura eléctrica derivada de la puesta en marcha de un aire acondicionado.

Descripción del mapa de la vulnerabilidad urbana al calor extremo.

Este fenómeno no es exclusivo de Barcelona sino que, tal y como ha demostrado el estudio, se repite en las grandes metrópolis españolas. En Madrid, por ejemplo, se calcula que más de 2 millones de personas viven en condiciones de alto estrés térmico en barrios como Vallecas, Carabanchel y Usera. En Valencia y Sevilla se observa el mismo patrón, con "cientos de miles de residentes atrapados en áreas urbanas históricamente segregadas y amplificadoras del calor". "Muchos de los residentes de estos barrios viven no solo viven en entornos más cálidos sino que trabajan en la calle bajo el sol y el volver a casa se encuentran un hogar que es un verdadero horno", afirma el investigador Andrei Turlea, quien ha participado en la elaboración de este análisis.

"Muchos de los residentes de estos barrios viven no solo viven en entornos más cálidos sino que trabajan en la calle bajo el sol y el volver a casa se encuentran un hogar que es un verdadero horno" Andrei Turlea

"La confluencia de la vulnerabilidad climática y económica es el verdadero peligro. Si los puntos más expuestos al calor fueran los barrios acomodados, la población podría solucionarlo encendiendo el aire acondicionado. Pero en los barrios vulnerables esa opción ni siquiera existe. Se trata de personas con empleos precarios, que en muchos casos trabaja al aire libre en sectores como la construcción y que cuando vuelve a casa o no disponen de sistemas de climatización o no pueden permitirse poner el aire porque subiría mucho su factura eléctrica. Y eso los deja expuestos al calor extremo tanto fuera como dentro de su propio hogar", afirma Parés quien, en esta línea, defiende que "el problema no es únicamente la exposición a las altas temperaturas sino la capacidad desigual para afrontarla".

"La confluencia de la vulnerabilidad climática y económica es el verdadero peligro. Si los puntos más expuestos al calor fueran los barrios acomodados, la población podría solucionarlo encendiendo el aire acondicionado. Pero en los barrios vulnerables esa opción ni siquiera existe" Marc Parés

Zonas más vulnerables

El análisis apunta a que uno de cada cuatro residentes del área metropolitana de Barcelona está expuesto a una doble amenaza de calor: las altas temperaturas y la imposibilidad de refugiarse de ellas. En Barcelona ciudad, los puntos más vulnerables al estrés térmico son barrios como El Carmel, Trinitat Vella, Ciutat Meridiana, Baró de Viver, el Besòs i Maresme, Bon Pastor, Trinitat Nova y Torre Baró. En Hospitalet de Llobregat destacan barrios como El Gornal, Collblanc, La Florida, Torrassa, Can Serra y Bellvitge. En Badalona, zonas como Llefià, La Salut y la Pau están entre las más expuestas al calor extremo. Mientras que en Sant Adrià del Besòs destacan casos como el de La Verneda, La Mina y El Besòs, y en Santa Coloma de Gramanet hay hasta una decena de zonas señaladas como los barrios de Llatí y Fondo. En todos estos puntos, afirman los expertos, las temperaturas son hasta 1 grado más altas que en la media y, además, la población tiene menos recursos para protegerse de las altas temperaturas.

Los expertos reclaman desplegar medidas de adaptación climática con "criterios de justicia territorial" y priorizar las inversiones en las áreas más vulnerables al calor extremo

Según explica Parés, estos datos demuestran la importancia de desplegar medidas de adaptación climática con "criterios de justicia territorial". "Todas las ciudades deberían adaptarse al calor pero en estos puntos hay una urgencia aún mayor", afirma el especialista. En su análisis, de hecho, se reclama priorizar inversiones en los barrios donde coinciden vulnerabilidad y calor y, por ejemplo, invertir en estas zonas más fondos europeos para la rehabilitación energética, mejorar el aislamiento térmico de las viviendas, aumentar el verde urbano y crear más refugios climáticos. "La actual 'llei de barris' de la Generalitat es una gran oportunidad para impulsar este tipo de políticas climáticas en las zonas más vulnerables al calor. Sobre todo ahora que, tras las primeras olas de calor del verano, ha quedado claro que las medidas de adaptación ya no son un capricho sino una necesidad vital", comenta el investigador.