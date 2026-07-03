Las ópticas alertan sobre las gafas de sol baratas: "Es peor llevar unas sin filtro que no llevar nada"

Proteger los ojos del sol no depende solo de llevar unas gafas oscuras. Las ópticas advierten de que, con la llegada del verano, crece la venta de gafas de sol, pero también la necesidad de recordar que no todas ofrecen la misma seguridad. La clave, insisten, está en comprar lentes homologadas, con certificado europeo y control sanitario, capaces de filtrar la radiación ultravioleta y garantizar una visión correcta.

En Multiópticas, Cristina Incógnito explica que el repunte se nota ya desde primavera. «Desde que empieza la Semana Santa, más o menos, sí que empezamos con un poquito más de sol y aumenta mucho la venta, tanto en adultos como en niños», señala. Asegura que la población está cada vez más concienciada, aunque todavía hay perfiles muy distintos: «Hay gente que viene y pregunta, y hay gente que prefiere las opciones baratas».

El principal riesgo está en adquirir gafas en bazares, mercadillos o puntos de venta sin garantías. «Una gafa de sol, lo ideal para todo el mundo, es que tenga una correcta homologación, que tenga un certificado europeo para evitar daños importantes en nuestra calidad visual», apunta Incógnito. Entre esos daños cita cataratas o problemas de degeneración macular, patologías vinculadas a una exposición inadecuada a la radiación ultravioleta.

Los profesionales recuerdan la importancia de proteger los ojos frente a la radiación ultravioleta. / Gustavo Santos / FDV

Daniel Martínez, de Óptica Martínez, coincide en que la protección UV es esencial, pero añade otro factor menos conocido: la calidad óptica de la lente. «En óptica siempre se van a cumplir los protocolos sanitarios a la hora de la fabricación de la gafa», explica. Las lentes homologadas, añade, no solo filtran el ultravioleta, sino que también están «libres de aberraciones», algo importante para evitar mareos, incomodidad o una visión extraña.

Para un uso diario, los profesionales recomiendan habitualmente un filtro de categoría 3, suficiente para la mayoría de situaciones estivales. El filtro 4, más oscuro, queda reservado para contextos muy concretos, como nieve o deportes acuáticos —donde aumentan los reflejos—, y no está recomendado para conducir. «Es tan oscuro que podrías no ver bien», advierte Incógnito.

Las gafas polarizadas son otra de las opciones más demandadas. Martínez destaca su utilidad para eliminar reflejos y brillos, especialmente al conducir, en la playa, en la piscina o sobre superficies reflectantes. En cuanto a gustos, reconoce que la lente verde oscura polarizada sigue siendo una apuesta clásica: «Una opción más atemporal, más fondo de armario».

También crece la demanda de gafas de sol graduadas. Quienes tienen miopía, incluso con graduaciones bajas, suelen optar por ellas para conducir o ver bien de lejos. En cambio, hipermétropes o personas con astigmatismo pueden esperar algo más antes de graduarlas.

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El cuidado diario tampoco es menor. Los ópticos recomiendan lavar las gafas con agua, jabón neutro y secarlas con gamuza de microfibra. Nada de papel, limpiacristales ni desengrasantes. «El papel suele dañar mucho las lentes orgánicas», recuerda Incógnito. Un gesto pequeño que puede alargar la vida de unas gafas que, en verano, son mucho más que un complemento.